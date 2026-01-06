44ºÐOB¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¡×¡¡¥Ð¥¥Ð¥¶ÚÆù¡Ä¾×·â¤Î¡ÈÊÑËÆ¡É¤Ë¶ÄÅ·¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×
¡Ö¸áÇ¯¡×¤Ç¸ø³«¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ð¥¥Ð¥¤Î¶ÚÆù¤¬Éâ¤«¤Ö»Ñ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬Ä¶¿Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÖÄ¶¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»å°æ»á¤Ï2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â·ã¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥¥à¥¤ÎÆùÂÎ¤ò°Ý»ý¡£2025Ç¯¤ÏNetflix¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥¸¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¸áÇ¯¡×¤È¤·¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1Ëç¤Ï¾åÈ¾¿È¤¬Íç¡¢²¼È¾¿È¤¬ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¥¿¥¦¥í¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¥é¥ª¥¦¤Î³Ê¹¥¤Ç¡¢°¦ÇÏ¤Î¹õ²¦¹æ¤Ë¾è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÊÑËÆ¡É¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¡£¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤Î¸á ¥´¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¿Í²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥ª¥¦¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ë¹õ²¦¹æ¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï»å°æ¤µ¤ó¤À¤±¤À¤Í¡×¡Ö¥é¥ª¥¦¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤ó¡×¡Ö¤É¤ì¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë