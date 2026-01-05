アウターが必須の季節です。「アウターを新調したい方におすすめなのが、GUの2990円のフラッフィーブルゾンです！」と話すのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。高見えするうえに、アラフォーが着てもかわいくなれるというファーブルゾンの魅力とコーデについて、makiさんがレポートしてくれました。

肌触りのよいエコファーで高見えのGU「フラッフィーブルゾン」

GUの「フラッフィーブルゾン」は毛足が長くボリューミーな肌触りのよい素材でできたファーブルゾン。大き目の衿でファスナーを全部閉じると首まですっぽり覆ってくれるデザインでマフラーいらずなデザインです。

【写真】ワンピースと合わせて上品に

熱を逃がしにくい保温機能つきなので、見た目よりもとても暖かいです。

カラーバリエーションはダークグレー、ナチュラル、ブラウンの3色展開で、価格はなんと2990円でした。

後ろはシンプルなデザインで、やや短いシルエットが今年らしい雰囲気。

なめらかな肌触りで2000円台とは思えない高見えのアウターです。袖と裾にはゴム入りなので風が入りにくい工夫も施されています。

こちらのアウターを着まわしたコーデを5つご紹介します。

ボリュームスウェットもファーのおかげでかわいい

171cmの筆者はダークグレーの3XLサイズを着用しています。サイズは普段はLを選ぶことが多いのですが、ややコンパクトなつくりだったので、いちばん大きいサイズにしました。中にも着こみたかったので3XLでもちょうどよく感じました。

まずはGUのバレルレッグのスウェットパンツとスウェットプルオーバーのカジュアルコーデに合わせてみました。部屋着っぽくみえがちなスウェットコーデも、ファーブルゾンなら上品な雰囲気に見えてかわいいコーデが完成しました。

スカート合わせてきれいめコーデに

次はホワイトのスカートとショートブーツできれいめにまとめてみました。ジップを全部閉めるとスタンドカラーになって首元が覆われるのでとても暖かいです。マフラーを持ち歩かなくても平気なのでお出かけにも便利です。

きれいめワンピースのアウターにもいい

次はネイビーのきれいめワンピースの上に羽織ってみました。高見えする生地なのでワンピースと合わせても上品にまとまりました。カジュアルコーデにもきれいめコーデにも使えるのがうれしいです。

ワイドパンツでお仕事コーデにも

次はグレーワイドパンツとニットのお仕事コーデに合わせてみました。やや短めの丈なのでワイドパンツと合わせてもすっきりと見えるのがうれしいです。

ダークグレーは上品な雰囲気になるので、アラフォーにおすすめのカラーです。

ピンクを差し色にお出かけコーデ

最後はピンクのニットとベロアのスカートでお出かけコーデに合わせてみました。ショート丈なのでクルマでの移動のときにも便利です。普段中綿アウターを着ることが多いので寒いかなと思ったのですが保温機能つきということで暖かかったです。

2000円台とは思えないほど高見えするアウター。肌触りもよくお出かけにもぴったりです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください