大谷翔平が“そっくり”？

株式会社ECCは5日、2024年2月からブランドアンバサダーとして起用しているドジャースの大谷翔平投手との共同プロジェクト「ECC SHOW YOUR DREAMS 2026」を実施すると発表し、新CMを公開した。米メディアは眼鏡姿に早速注目し、“有名人”と似ていることを指摘している。

5日から全国で放映開始されたCM「教えて！大谷さん」編では、眼鏡を掛けた爽やかな大谷が登場。米メディア「ドジャース・ネーション」では、「ショウヘイ・オオタニとクラーク・ケントが同じ部屋にいるの、見たことないな。一応言っておくけど」と動画を引用した。

クラーク・ケントとは「スーパーマン」の世を忍ぶ仮の姿で、地球では新聞記者を務めている。超人的なパフォーマンスで“スーパーマン”とも称される大谷。ドジャース・ネーションは「オオタニとケントが同じ部屋にいるの、見たことないな」と、大谷がケントである可能性も暗に指摘している。

2025年の新作でケントを演じたデイビッド・コレンスウェットと大谷を比較した投稿には、「ショウヘイのSはスーパーマンのようだ」「ほんとそれ！」「おっ、メガネ姿のショウヘイ・オオタニだ！」「スーパーマン、ショウヘイ・オオタニ」とコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）