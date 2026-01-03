°ÛÎã·ÀÌó¤¬¼¨¤¹º£°æÃ£Ìé¤Ø¤Î¡Ö·üÇ°¡×¡¡ÊÆ¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¤â¡ÄÈÖµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿µåÃÄ¤ÎÀïÎ¬
¥¢¥¹¥È¥í¥ºÈÖµ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤¿·ÀÌó¤Î»ö¾ð
¡¡À¾Éð¤«¤é¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤äµ¯ÍÑË¡¤¬Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Ë·ÀÌó¤òÀµ¼°È¯É½¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2026Ç¯¤Ï¡¢MLB¤Ç¤Îº£¸å¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£°æ¤Î´ðËÜÇ¯Êð¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ1800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó28²¯2000Ëü±ß¡Ë¡£3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ç¯´Ö80¡¢90¡¢100¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅþÃ£¤Ë±þ¤¸¤¿½ÐÍè¹â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¤ÇÇ¯´Ö2100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó32²¯9000Ëü±ß¡Ë¡¢3Ç¯Áí³Û¤Ç¤ÏºÇÂç6300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó98²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1¡¢2Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Î¸¢Íø¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î·ÀÌó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÈÖ¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¡¦¥í¡¼¥Þµ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¡¢»Ô¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Êµå³¦¡Ë´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë´°àú¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢3Ç¯·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿½ÐÍè¹â¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê¾¯¤Ê¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î½ÐÍè¹âÀ©¤Ï¡ËMLB¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÂÑµ×À¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Î¾ò·ïÉÕÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£°æ¤¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¡ÖÍè¥ª¥Õ¡Ê¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡ËFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¡Ë·ë¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅê¼ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÊÄ¾¶á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ë6¿Í¥í¡¼¥Æ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÑµ×À¡Ê¤Îµ¿Ìä¤ÏÀ¸¤¸¤ë¡Ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¡¼¥Þµ¼Ô¤Ïº£°æ¤ò¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³«ËëÆüÄø¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï³«Ëë¤«¤é27Æü´Ö¤Ç25»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þÅÀ¤Ç6¿Í¥í¡¼¥Æ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¡Ö°éÀ®¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ÎÌÌ¤Ç¿®Íê¡×
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬Êä¶¯¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£KBO¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥¤¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç16¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢MLB¤ÎÅÐÈÄ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÌ¤ÃÎ¿ô¤ÊÌÌ¤¬Âç¤¤¤¡£»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥í¡¼¥ºÅê¼ê¤â¡¢¹â¤¤´üÂÔÃÍ¤Ê¤¬¤é¤â2024Ç¯¤Ï96¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£°æ¤â´Þ¤á¤¤¤º¤ì¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤«¤·¤¤ÀèÈ¯¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¡¼¥Þµ¼Ô¤Ï¡Ö³Î¸Ç¤¿¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö°éÀ®¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ÎÌÌ¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò»ä¤¬1¤Äµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÎ¢ÉÕ¤±¡É¤Ï¤¢¤ë¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë