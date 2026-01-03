『ワンピース』正体が気になる！最新話の先行ページにネット衝撃「やっぱり悪魔の実を」
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1170話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページでは、「出て来いコノヤロー!!!」「とにかく“悪魔の実”を…」のセリフが書かれている。
【画像】バキバキ…新たな悪魔の実？ 公開された『ワンピース』最新話ページ
最新話の全ページは1月5日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができ、先行ページ公開にネット上では「完全に尾田さんの手のひらで転がされてる 幸せですね」「正体が気になる」「続きが気になるぅ〜」「やっぱり悪魔の実を食べてんのかな？」などと驚きの声があがっている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。なお、テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
