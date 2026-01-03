昨季はvs大谷を12打数1安打9三振

来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補と見られるドミニカ共和国代表。フィリーズのエースに君臨するクリストファー・サンチェス投手が同国代表に「（参加に）非常に関心を寄せている」と、ドミニカメディア「Z101」でディレクターを務めるヘクター・ゴメス氏が2日（日本時間3日）に伝えた。

また一人、強敵が参戦しそうだ。ドミニカ共和国代表はここまで、フアン・ソト（メッツ）やフェルナンド・タティスJr.（パドレス）、ブラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ）など強打者たちが参戦を表明していたものの、投手陣に関しては“手薄”。2022年サイ・ヤング賞のサンディ・アルカンタラ（マーリンズ）以外の出場が有力なこと以外は“大物”がいなかった。

そしてここに来て浮上したのが、サンチェス参戦の可能性だ。ゴメス氏は「ドミニカ共和国代表チームの監督を務めるアルバート・プホルス氏は、フィリーズのエースであるクリストファー・サンチェスが、2026年WBCでドミニカ共和国を代表してプレーすることに非常に強い関心を持っていると、私に対して明言しました」と伝えている。

サンチェスは2024年に11勝＆2完投の活躍で初のオールスターに選ばれると、昨季は32先発で202イニングを投げて13勝、防御率2.50、202奪三振をマーク。勝利貢献度WAR8.0は投手1位だった。サイ・ヤング賞投票では、ドジャース・山本由伸投手を抑えて2位に選ばれた。

まだ正式発表ではないものの、サンチェスの参加となれば2013年以来の優勝を目指すドミニカ共和国代表にとっては心強い。侍ジャパンとは準々決勝で対戦の可能性もあるが、昨季はドジャース・大谷翔平投手をポストシーズン含めて12打数1安打9三振と圧倒しており、“大谷キラー”でもある。（Full-Count編集部）