起業家で経済エンターテイメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（40）が3日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。「絶対に扱ってはいけない」テーマの動画公開を告知した。

溝口氏はさまざまなタブーなどに切り込む新大型プロジェクト「NoBorder」を手掛けており、昨年7月に「NoBorder」のYouTube番組もスタートさせ、話題を呼んでいる。そして今回、同プロジェクトのシリーズ「NoBorder X File」のYouTubeチャンネルで2日「消えた200万人中国共産党が封印する新疆ウイグルの実情」というタイトルの動画をアップした。

溝口氏はこの動画について告知したポストを添付。「今回は、いろんな人から『絶対に扱ってはいけない』と言われてきたテーマの一つであるウイグルについて取り上げる。前回のプチエンジェル事件もそうだが、世の中には目を背けたくなるような不条理が溢れてる」とつづった。

溝口氏はさまざまな企業を設立、創業し、最近ではBreakingDownのCOOとして有名。CEOの格闘家朝倉未来とともに大会全般を仕切り、自身も同大会で5回試合し、3KOを含み全勝している。著書に「持たざる者の逆襲 まだ何者でもない君へ」などがある。