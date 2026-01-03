MLB公式SNSが新年を祝うカウントダウン動画を公開

2026年のメジャーリーグの“顔”も、やはりこの男だった。MLB公式SNSは1日、ニューヨークのタイムズスクエアで新年のカウントダウンを祝う30球団の選手たちのコラージュ画像を公開した。全30球団のスターが集結する中、ドジャースの大谷翔平投手の立ち位置が話題を集めている。

公式X（旧ツイッター）とインスタグラムで公開されたのは世界で最も有名な年越しスポットの一つ、タイムズスクエアを舞台にした画像だ。ユニホームを着た選手たちの後ろ姿が並び、カウントダウンが「ゼロ」になると同時に鮮やかな花火が画面を彩るという内容となっている。

その中で、ドジャーブルーの背番号17をつけた大谷は最前列の中央に位置。まさに球界の主役として描かれているようだ。その隣には地元ニューヨークで歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1199億円）を誇るメッツのフアン・ソト外野手がおり、後方中央の目立つ位置にはピンストライプの背番号99をつけたアーロン・ジャッジ外野手が見える。

架空のイラストとはいえ、ニューヨークのスター選手を押しのけるようなレイアウトからは、大谷が球界で絶対的な存在であることがうかがえる。SNSでは「翔平さんを探せ」「今年も大谷くんは真ん中に」「大谷翔平の定位置、先頭集団の真ん中に見つけました」「大谷翔平ど真ん中。3連覇目指して」「おい、シュワーバーはどこだよ？」「ホワイトソックスのためにここにムネ（村上宗隆）を入れてくれたらよかったなってちょっと願っちゃうね」「ハーパーとジャッジに隠れてしまっているせいでガナー（ヘンダーソン）を見つけるのに時間がかかった」などのコメントが書き込まれていた。（Full-Count編集部）