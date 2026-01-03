第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。原晋監督は黒田を“史上最強”と評する理由を明かした。

トップの中央大と3分24秒差の5位で5区を発進した黒田が、異次元の走りを見せた。

軽快に山を駆け、次々にライバルをかわしていく。終盤には早稲田大の“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）も抜いて芦ノ湖のゴールへ。1時間7分16秒は、青学大OBの若林宏樹さんの記録を1分55秒も更新する区間新記録だった。

原晋監督は黒田を「史上最強」という。大学3大駅伝で常に主要区間を任され、今季は全て区間賞でうち2つが区間新。マラソンでも2時間6分5秒の学生最高記録を持つ。「それも含めて史上最強ランナーと思う」と話した。

黒田は「ここは声を大にして言いたい。僕が新・山の神です」と笑顔で宣言していた。



