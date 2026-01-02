【ジュネーブ＝船越翔】リゾート地として知られるスイス南部クランモンタナのバーで１日未明、爆発を伴う火災が発生した。

地元警察によると、約４０人が死亡し、約１１５人が負傷した。テロなどの可能性は低いとみており、詳しい出火原因を調べている。

警察によると、火災は１日午前１時半頃に発生し、当時、店内は新年を祝う客でにぎわっていた。ヘリコプター１０機や救急車４０台が出動し、負傷者はスイス各地の病院へ運ばれた。

火災の詳しい原因については捜査中だとしており、安全管理や防火体制についても調べる方針を示した。スイス地元メディアは、火災発生時に店内を撮影した動画などから、花火を上につけたシャンパンボトルが高く掲げられ、天井から火が燃え広がった可能性があると報じている。

死者には複数の国籍の外国人が含まれるとみられる。警察が身元の確認を急いでいるが、遺体の損傷が激しく、時間がかかる見通しとしている。在ジュネーブ日本領事事務所によると、２日午前時点で、日本人が被害にあったとの情報はないという。

スイスのギー・パルムラン大統領は１日の記者会見で、被害者の多くが若者だったとし、「我が国が経験した最悪の悲劇の一つだ」と沈痛な面持ちで語った。