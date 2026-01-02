ÊÆ°ÜÌ±¶É¡¢Á÷´ÔÃ´ÅöºÎÍÑ¤òÁý¶¯¡¡¡ÖÀï»þÊç½¸¡×ÀïÎ¬¡¢ÀëÅÁ¶¯²½
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û1ÆüÉÕ¤ÎÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¤é¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö1²¯¥É¥ë¡ÊÌó156²¯±ß¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤â³èÍÑ¤·¤¿ÀëÅÁ¶¯²½·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ICE¤¬¡ÖÀï»þÊç½¸¡×ÀïÎ¬¤È¸Æ¤Ö¤â¤Î¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢·³»ö°¦¹¥²È¤é¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿ÆâÉôÊ¸½ñ¤òÆ±»æ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤òÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÉÔ²Ä·ç¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢µÄ²ñ¤â´ØÏ¢Í½»»¤òÁý³Û¡£Á÷´ÔÃ´Åö¤Î¿ôÀé¿Í¤ò´Þ¤á¡¢ICEÁ´ÂÎ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ICE¤ÏÂè1¼¡ÂçÀï»þ¤ÎÊÆÊ¼Êç½¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤»¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤òºîÀ®¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·×²è¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç°¦¹ñÅª»×ÁÛ¤ä½ÆÍÊ¸îÃÄÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤ËÀëÅÁ¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¼ã¼Ô¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÊÝ¼é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤È¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤è¤¦Äó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·×²è¤Ë¤Ï·³»ö´ðÃÏ¼þÊÕ¤ä½Æ´ï¸«ËÜ»Ô¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¿Í¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¼êË¡¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£