¥É·³¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ø¤Î¡ÈÀÜ¿¨¡É¤¬È½ÌÀ¡Ä¥ä·³´Þ¤à5µåÃÄ¤ÇÁèÃ¥Àï¤«¡¡ÅðÎÝ²¦ÂàÃÄ¤Ç¶õ¤¤¤¿1ÏÈ
40¿ÍÏÈ¤ò¶õ¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤Ë¡ÈÀÜ¿¨¡É¤·¤¿¤È¡¢1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤ËÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£À¤³¦°ì¤òÁè¤Ã¤¿Âç·¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ø¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ66°Ì¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¡£2019Ç¯7·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï159»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢191°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£29ËÜÎÝÂÇ102ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íâ2022Ç¯¤â189°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¸Î¾ãÌÀ¤±¤Î2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç½é¤á¤ÆÆóÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤Î³ÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤Þ¤¿¤Ï»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬º£¥ª¥Õ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬12·î½é½Ü¤Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤âºÆ·ÀÌó¤Ë½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ç¹ç·×5µåÃÄ¤¬¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤À¡£¥¿¥Ã¥«¡¼²ÃÆþ¤Ê¤é¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤òÆóÎÝ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Í··â¤Çºòµ¨¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È²ÃÆþ¤Ê¤éÆóÎÝ¤«»°ÎÝ¤ò¼é¤é¤»¤ë·Á¤«¡£º£Ç¯34ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢³°ÌîÉüµ¢¤ÇÍ··â¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÇ¯Ëö¤Ë2023Ç¯ÅðÎÝ²¦¤Î¥¨¥¦¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º³°Ìî¼ê¤ò°ÜÀÒ¤µ¤»¡¢40¿ÍÏÈ¤Ë¶õ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤«¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë