元巨人古城氏の息子に甲子園V左腕も

ドジャースの2年連続のワールドシリーズ制覇、ソフトバンクの5年ぶり日本一――。野球界が盛り上がった2025年が幕を閉じた。アマチュアでは、ドラフト会議では佐々木麟太郎内野手（スタンフォード）に2球団が競合するなど話題になったが、今年のドラフトもすでに逸材が注目を受けている。ここでは今季のドラフト注目選手12人をリストアップした。

【高校生】

・末吉良丞投手（沖縄尚学）

・織田翔希投手（横浜）

・菰田陽生投手（山梨学院）

・古城大翔内野手（花巻東）

・牟禮翔外野手（九州国際大付）

・高部陸投手（聖隷クリストファー高）

・田中諒内野手（日大三）

高校生では夏を制した沖縄尚学の左腕、末吉は2年生ながら野球日本代表「侍ジャパン」U-18に選出された。織田も最速154キロを誇る剛腕。菰田もドラフト上位が確実視されている二刀流だ。他にも昨季まで巨人コーチを務めていた古城茂幸氏の息子の古城大翔、神宮大会優勝に貢献した牟禮も注目株だ。

ドラ1候補のはずが…159キロ右腕が驚きの選択

【大学生】

・鈴木泰成投手（青学大）

・渡部海捕手（青学大）

・有馬伽久投手（立命館大）

・榊原七斗外野手（明大）

大学生では青学のバッテリーに注目が集まる。鈴木は154キロを誇る本格派で、渡部は1年春からマスクを被り、4度の日本一に貢献している。青学大は直近3年連続でドラフト1位を複数人輩出している。4年連続の可能性もありそうだ。また、驚きの選択をしたのは仙台大の159キロ右腕、佐藤幻瑛投手だ。ペンシルベニア州立大学に編入するため、最短でドラフト指名は2027年になる見込みだ。他にも有馬や榊原も期待値は高い。

【社会人】

・柴崎聖人外野手（王子）

社会人では柴崎を挙げた。昨季の都市対抗では打率.333、2本塁打3打点をマークし、若獅子賞を獲得した。3拍子揃った外野手で即戦力の期待がかかる。（Full-Count編集部）