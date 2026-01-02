◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

１０２回目の継走の号砲が迫り、往路スタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が行われた。

史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）を山上りの５区に投入した。マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ走力に加え、上り適性も抜群。順大の今井正人、東洋大の柏原竜二、青学大の神野大地に続く「４代目・山の神」襲名の候補筆頭に挙がる。

青学大では、長野・菅平高原の夏合宿の恒例として坂タイムトライアルが行われる。１８キロを設定ペースで集団で走り、残り３キロ地点から競走。標高１３２２メートルから同１５３５メートルメートルまで標高差２１３メートルを全力で駆け上がり、心肺機能を限界まで追い込む。「心臓が口から飛び出そうになる」と全選手が口をそろえるほどのきつい２１キロ走だ。

昨年の夏合宿で黒田朝日は、重力に逆らうような軽やかさで上り坂を駆け上がり、自身が前年に昨年マークした「コース記録」を大幅に更新した。合宿には今年のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で初優勝したＧＭＯインターネットグループ勢も参加しており、東京世界陸上男子マラソン代表の吉田祐也（２８）、主力の鈴木塁人（２８）らにも大差をつけた。その時、原晋監督（５８）は「もし、黒田朝日が５区を走れば、とんでもないことになります」と予言。近年の箱根駅伝１１戦で優勝８回の名将の予言は当たるか？ いよいよ朝日が箱根の山に上る。

黒田朝日が２年連続で担っていたエース区間の２区には全日本大学駅伝６区区間賞の飯田翔大（かいと、２年）が抜てきされた。１区は荒巻朋熈（４年）に代わって、前回、ルーキーながら１０区で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）が入った。５区の黒田朝日にタスキをつなぐまで、どれだけ耐えられるか、が青学大の３連覇の鍵を握る。

前回２位で３年ぶり９度目の優勝を目指す駒大は２区に桑田駿介（２年）を抜てき。３区に主力の帰山侑大（４年）が入った。５区は区間登録された安原海晴（３年）が当日変更なし出走する。前回５区４位の山川拓馬（４年）、前回７区区間新のエース佐藤圭汰（４年）は往路では出番なしとなった。

前回３位で悲願の箱根路初制覇を期す国学院大は１区に青木瑠郁（４年）、３区に野中恒亨（３年）を投入した。当日変更なしで５区に出走するルーキー高石樹の踏ん張りが鍵を握る。

登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムが史上初めて２７分台に突入した中大は１区に藤田大智（３年）、４区に岡田開成（２年）を投入。前回１区区間賞の吉居駿恭（４年）は往路で出番なしで、復路の切り札として温存された。抜群のスピードを生かして３０年ぶりとなる最多１５度目の優勝を目指す。

大学駅伝３冠を果たした２０１０年度以来、１５年ぶりで史上最多タイとなる１４度目の優勝を狙う早大は４区にスーパールーキー鈴木琉胤（るい）が出場する。１区の吉倉ナヤブ直希（２年）、２区の山口智規（４年）、３区の山口竣平（２年）、５区の区間賞候補で「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）は予定通りに出走する。

１万メートル日本歴代７位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つ東農大の前田和摩（３年）は２区登録で、そのまま出走する。前々回は体調不良で臨み、つなぎ区間の７区で１３位と本来の力を発揮できなかった。今回は「花の２区」で各校のエースとハイレベルな勝負が期待される。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

主なチームの往路選手は以下の通り。【】内は当日変更で出番がなくなった選手。

◇青学大（前回優勝）

１区 小河原陽琉（２年）【荒巻朋熈（４年）】

２区 飯田翔大（２年）【上野山拳士朗（１年）】

３区 宇田川瞬矢（４年）

４区 平松享祐（３年）

５区 黒田朝日（４年）【松田祐真（１年）】

◇駒大（前回２位）

１区 小山翔也（３年）

２区 桑田駿介（２年）【森重清龍（４年）】

３区 帰山侑大（４年）【篠 和真（１年）】

４区 村上 響（３年）

５区 安原海晴（３年）

◇国学院大（前回３位）

１区 青木瑠郁（４年）【嘉数純平（４年）】

２区 上原琉翔（４年）

３区 野中恒亨（３年）【永田智基（３年）】

４区 辻原 輝（３年）

５区 高石 樹（１年）

◇早大（前回４位）

１区 吉倉ナヤブ直希（２年）

２区 山口智規（４年）

３区 山口竣平（２年）

４区 鈴木琉胤（１年）【武田知典（３年）】

５区 工藤慎作（３年）

◇中大（前回５位）

１区 藤田大智（３年）【辻 誉（１年）】

２区 溜池一太（４年）

３区 本間 颯（３年）

４区 岡田開成（２年）【三宅悠斗（１年）】

５区 柴田大地（３年）