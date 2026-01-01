¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤ò¹Ä¹¡ÇÕ½éÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¡ª·àÅª·è¾¡ÃÆ¤ÎÃæÅè½ÊÇµ¤Ï¡ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡É¤Î°ì·â¤Ë´¿´î¡ÖÀø¤ê¤³¤á¤Ð½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸µÆü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µÂÐ¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤ÇÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁÏÀß£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È90Ê¬´Ö¡¢Àï¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÖ°æ½¨°ì´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦Âç°ìÈÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï30ÉÃ¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤Ãæ¤ÇMFÀ®µÜÍ£¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ÇÁ°Àþ¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿À¸Í¤ËÂÐ¤·¡¢¹Åç¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬20Ê¬¤¹¤®¤ËÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¹Åç¤¬µåºÝ¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥µ¥¤¥É¤¬Äã¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î¹Ô¤Êý¤òÊÑ¤¨£²¥È¥Ã¥×¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò½Ä´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¡×¡ÊFWÃæÅè½ÊÇµ¡Ë¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢31Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òMFÍûÀ¿²í¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢ÃæÅè¤òÃæ¿´¤Ë¹Åç¤ÏÌöÆ°¡£ºÆ»°¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¿À¸Í¼éÈ÷¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÅè¡Ë
£±ÅÀ¥ê¡¼¥É·Þ¤¨¤¿47Ê¬¡¢FW¾åÌî¿¿Èþ¤ÈGKÂç·§°«¤¬¸òºø¤·¤Æ¹Åç¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¡¢¡È¥¥Ã¥«¡¼¡É¾åÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÅè¤ÏPK¤ò½³¤ëÁ°¤Î¾åÌî¤Ë¡Ö¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡£³°¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¸åÈ¾¡¢É¬¤º¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢66Ê¬¡¢¿À¸Í¤ÎFWµ×ÊÝÅÄ¿¿À¸¤Ë±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹Åç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¸åÈ¾¡£¤³¤³¤«¤éÅÀ¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¡£ÃæÅè¤â¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡¢ÃæÅè¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£Ãæ±û¤ØÁö¤ê¹þ¤ß¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¾åÌî¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÌÂ¤ï¤º¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»Ä¤ê»þ´Ö¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÃæÅè¤Ï¤È¡¢¡Ö¾åÌîÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ãæ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀø¤ê¤³¤á¤Ð½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡£ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÂ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅª·è¾¡ÃÆ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ11¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿DF»ÔÀ¥ÀéÎ¤¤Ï¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤ÉÁê¼ê¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âËÉ¤²¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤Ï¡Ö°¤¤»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÀÐÅÄÃ£Ìé
¡Ú²èÁü¡Û½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¡ª¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤ò¹Ä¹¡ÇÕ½éÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿ÃæÅè½ÊÇµ¤òÆÃ½¸¡ª
