袴田さんは4月に結婚を報告

野球好きとして知られ、「プロ野球ニュース」や元ロッテの里崎智也氏のYouTubeチャンネルでアシスタントを務めるフリーアナウンサーの袴田彩会さんが12月31日、自身のインスタグラムを更新。昨年行った結婚式の様子を公開し、ファンから「可愛い」「お美しいです」といった声が相次いでいる。

白いドレスから笑顔がはじけた。袴田さんは昨年4月5日に結婚を発表。相手の顔などは公表しなかったが、「私の好きな野球については全くで」と“野球繋がり”ではないことを綴っていた。今回の投稿では1年を振り返り、「やはり印象的な出来事といえば結婚式を挙げたこと」と報告した。

海外挙式を選び、少人数で執り行ったことを明かし、遠方まで駆けつけた家族や友人への感謝を綴った。純白のドレス姿や幸せそうな表情、綺麗な街並みが写った写真を計3枚投稿している。また、ドレスにまつわるエピソードも告白。フィッティング時に「このドレスは5キロ痩せないと綺麗に着られません」と言われ、必死に8キロのダイエットに挑戦したという。「目標があれば頑張れるものですね！」と振り返る一方、「体重は地道に10キロ戻りました（笑）」と率直に明かした。

袴田さんの投稿に多くの反響が寄せられ、「彩会ちゃんキレイ」「安定のカワイイ」「スタイル良すぎです！」「やっぱり可愛くてキレイなお姉様って印象が昔から変わらないなぁ」「可愛い過ぎて死んじゃいます」「今年最後に綺麗な彩会ちゃんありがとね」「素敵ですね〜」といったコメントが並んでいた。袴田さんには番組の他、過去には豪快足上げの始球式でも話題を集めた。（Full-Count編集部）