インフルエンサーのぴきちんさん（インスタID@ohtani_pikichin）は、ドジャース・大谷翔平選手（31）を追って全米を駆け巡り、2024年、2025年とポストシーズン全試合現地観戦を達成。2025年春は、なんと大谷選手から直々にサインをもらうことにも成功した。

アメリカの球場で試合観戦する際に注意すべきポイントとは？ そして、山本由伸（27）や佐々木朗希（24）らほかの日本人選手は現地でどのように支持されているのか？ 誰よりもドジャースを追う一般人女性、ぴきちんさんが語る。

──これまで大谷選手を追いかけてきて、印象の変化はありましたか？

「なんとなくクールな印象がありましたが、実際は、ベンチでちょっとふざけて周囲の選手を笑わせたり、若手選手に自分から声をかけたり、周囲と気さくにコミュニケーションを取っていて、『人間として素敵だな』と感じました。

あとはポストシーズンなど勝敗が特に重要な試合だと、ベンチでも全力で応援していて、時にはベンチを飛び出してガッツポーズをしたりしています。そんな感情をむき出しにしている姿にも好感を持ちました」

──大谷選手の熱烈な追っかけであるぴきちんさんですが、いわゆる"ガチ恋（恋愛感情を持ったファンのこと）"ではない……？

「全くガチ恋ではありません（笑）！ 大谷選手が結婚発表をしたとき、よく周りから『ショックでしょ？』と聞かれましたが、全然そんなことはなく、『"推し"がいい人と出会って結婚して幸せなら、私も幸せだな〜』という感覚です。

やっぱり真美子さんが観戦に来たときは、大谷選手も一層張り切っている印象は受けますね」

──これまでの追っかけでハイライトと言える瞬間はありますか？

「2025年3月、キャンプに1か月以上毎日通っていたら、なんと大谷選手にサインをもらうことができました……！ そもそも大谷選手はサインをすることが少なく、サインをあげたとしても子供相手なんですよね。ボールを差し出しながらも内心『私にチャンスはないかもな……』と思っていたら、まさかまさかです。

せっかくの体験だったのに、びっくりしすぎて記憶がほぼないのが悔しいです（笑）。大事なサイン入りボールはケースに入れて、ほかの選手のサインと一緒に飾っています」

──ほかの野球選手のサインも持っているんですか？

「大谷選手からサインをもらう難易度はすごく高いですし、スタメンの有名選手もやっぱり難しいんですが、若手とか中継ぎ、クローザーの選手はわりとサインをくれます。あと遠征先やキャンプだと、全体的にサインをくれやすくなる印象です」

──「一度、アメリカで大谷選手の試合を観てみたい」と考えている日本人は多そうですが、何か注意すべきポイントはありますか？

「『エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムはボードの持ち込みOKだけど、ドジャー・スタジアムはNG』みたいに球場ごとに細かいルールが違ったりするので、観戦する球場についてまず調べてみるのがいいと思います。

あとはセキュリティの都合上、透明のバッグじゃないと球場に持ち込めません」

──日米で観戦スタイルの違いはありますか？

「日本と違い、アメリカの球場は、ビジター席の区分けが基本的にありません。さすがにベンチ裏の座席だと、そのチームのファンが集まりがちではありますが、どこの座席でどっちのチームを応援してもOKなので、わりとゆるい雰囲気ですね」

──日本のプロ野球だと、チケットが完売することも多く、前売り券を買っておいたほうが無難です。アメリカも同じ状況でしょうか？

「大谷選手の二刀流復帰など、わかりやすい目玉がない試合であれば、まず当日券が買えるはずです。チケットは、球場の窓口やMLB公式サイトから購入できます。また、リセールサイトなどもあります」

──ドジャースでは、大谷翔平選手のほかにも山本由伸選手、佐々木朗希選手と日本人が活躍しています。山本選手と佐々木選手は、現地でどのように受け入れられていますか？

「山本選手はすっかりエースの風格で、アメリカでも『YAMAMOTO』のユニフォームを着たファンが大勢います。また、佐々木選手がシーズン後半にリリーフとして復活するまでは、先発投手が頑張っても中継ぎとクローザーが上手く行かずに負けるパターンが多かったんですが、今は『ローキが投げたら勝つ』というムードになってきました。佐々木選手の登場曲が流れた瞬間に歓声が上がっています」

──もともと「アメリカで認められている日本人」というところから大谷選手に興味を持ったぴきちんさんとしては、ますます嬉しい状況というか。

「そうですね。この3人が1人でも欠けていたら、2025年のワールドシリーズ優勝は成し得なかったと思うので、同じ日本人として誇らしいです」

──2026年も渡米して大谷選手の試合を観戦する予定なのでしょうか？

「キャンプにも行きますし、そのつもりです。ただ、年齢的にそろそろ婚活して、落ち着こうかとも思っていて……（苦笑）。

あと、年齢的に大谷選手の全盛期はそろそろ過ぎていくのかなとも感じていて、2027年以降も追っかけを続けるかどうかは未定ですね。

ただ、こんなことを話していても、実際あと5年くらい全盛期が続くかもしれないし、そのうち前代未聞の監督兼選手とかになっちゃうかもしれない。史上初のことをいろいろ成し遂げてきたアスリートなので、大谷選手がこの先どうなるかは誰にも予測がつかないし、そうなってくると私も『やっぱり可能な限り観なきゃ！』と思ってくる可能性がゼロではないかも……（笑）」

────2025年は大谷選手からサインをもらうことに成功しましたが、今後の野望を教えてください。

「ホームランボールはキャッチしたいです！ ただ、日米通算何百号みたいなホームランボールだと、球団側や選手側も記念品として取っておきたいんですよね。なので、買い取りかサインなどと交換しないか交渉が始まります。

もしそうなったら、ボールを渡す代わりに大谷選手のサインボールとサインバット、ツーショット、あわよくば山本選手と佐々木選手のサインとかも……。めっちゃがめついですが、夢が広がりますね（笑）」

大谷選手の活躍の裏で、"2年連続ポストシーズン全試合現地観戦"などの伝説を打ち立てるぴきちんさんだった。2026年、ホームランボールゲットという新たな野望は叶うのか。

取材・文／原田イチボ（HEW）