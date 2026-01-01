アイドルグループ「君と見るそら」元メンバーでモデルの夢咲ももな（24）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）などを更新。結婚と出産を発表した。

「ご報告」と題し、「私ごとではありますが、このたび結婚いたしました そして、新しい家族を迎えましたことをご報告させていただきます」と伝え、第1子の小さな足を撮影したショットを公開した。

「慣れないことも多く、戸惑いながらの毎日ですが穏やかな時間を過ごしています！ 今日こうしてご報告ができることをとても嬉しく思います いつも支えてくださる皆さまには、心より感謝申し上げます。これからも温かく見守っていただけたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と思いもつづった。

また、YouTubeチャンネルでも「結婚しました。実は少し前に結婚していて、落ち着いたタイミングでみんなにお伝えしたいと思って今日この動画を撮影しています」と結婚指輪を披露。さらに「そしてもう1つ。私、出産していました。今まで寝るのが趣味といっても過言ではないくらいたくさん寝ていたんですが、そんな私が早寝早起きして規則正しい生活を送っています」などと報告した。

夢咲は茨城県出身。20年3月にMs.超十代オーディション2020グランプリ受賞。21年にフジテレビ系「めざましテレビ」イマドキガールに就任。22年にはデジタル写真集「初水着です！」で初の水着グラビアに挑戦。24年には超十代プロデュースのアイドルグループ「君と見るそら」で活動し、同年9月に卒業を発表。趣味はドラマ鑑賞、ダンス。身長155センチ。血液型A。