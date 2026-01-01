¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡¡¸µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¡Ö¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»þ¤ò¡£food¡¡hood¡¡who¡ì¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡¡ºî¶ÈÃå¤òÃå¤¿¸å¤í»Ñ¤ÈÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»þ¤ò¡£food¡¡hood¡¡who'd¡¡¾ëÅç ÌÐ¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿Ä«¤Ë¤Ï¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒMMsun¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¤Þ¤¿¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾²¬¾»¹¨¡×¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒMMsun»ÏÆ°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒMMsun¡Ù¤òÀßÎ©¤·¡¢¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹³ô¼°²ñ¼ÒMMsun¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÏÁ°Æü12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSTARTO¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¡£12·î31Æü¤«¤é1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£