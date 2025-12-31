ÆüËÜ¿Í¤Î¼ºÌÀ¸¶°ø¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤ÏËÉ¤²¤ë¡£°ìÀ¸ÌÜ¤¬¸«¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤4¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¡§2025Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ô·ò¹¯¡Õµ»ö2°Ì
¡ÖÏ·´ã¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤òµÙ¤á¤Æ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÏ·´ã¡Ê²ÃÎð¸½¾Ý¡Ë¤À¤±¤¬¸¶°ø¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤â¡¢½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸«¤¨Êý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¡¢Êª¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÐÆâ¾ã¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼ºÌÀ¤Î´í¸±À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿¿Æé´ã²Ê±¡Ä¹¤Ç´ã²Ê°å¡¢ÎÐÆâ¾ãÀìÌç°å¡¦¿¿ÆéÍ¤²ðÀèÀ¸¤ËÎÐÆâ¾ãÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌÜ¤ò¼é¤ëÈë·í¡×¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÀ¸ÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌÜ¤ò¼é¤ë4¤Ä¤ÎÈë·í
ÌÜ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ³Ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Î8³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÌÜ¤«¤éÆþ¤ë¾ðÊó¤¬À¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¿¿ÆéÀèÀ¸¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ëÍ×°ø¤¬Áý¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ã¼À´µ¡Ê¤¬¤ó¤·¤Ã¤«¤ó¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ã²Ê¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤â¤é¤¤¤ä¤Ï¤ä¤êÌÜ¤Ê¤É¡¢´¶À÷À¤Î±ê¾É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î´ã¼À´µ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÆéÀèÀ¸¡Ë
¤½¤³¤Ç¿¿ÆéÀèÀ¸¤Ë¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò4¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü1¡§Äê´üÅª¤Ë´ã²Ê¸¡¿Ç¤Ø¡£Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬¡¢¼ºÌÀ¤òËÉ¤°
¡ÖÌÜ¤Ë¤Ê¤Ë¤Î°Û¾ï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é1Ç¯¤Ë1²ó¤Ï´ã²Ê¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö40ºÐ¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð»Ï¤á¤ëÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¶¯ÅÙ¶á»ë¤Î¿Í¤ä·ì±ï¼Ô¤ËÎÐÆâ¾ã´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Áá¤á¤Ë´ã²Ê¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£ÎÐÆâ¾ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ã¼À´µ¤Ë¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡ü2¡§ÌÜ¤ËÎÉ¤¤¿©»ö½¬´·¤ò¡£Æü¡¹¤Î¿©»ö¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤«¤é¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ï¤È¤¯¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¡¢»é¼Á¡ÊDHA¡¢EPA¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ï¸÷¡Ê»ç³°Àþ¡Ë¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡×
¡ü3¡§Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¦¿çÌ²¤ò¡£·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë
¡ÖÌÜ¤Ï·ì´É¤ä·ì±Õ¤Î¾õÂÖ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÏÁ´¿È¤Î·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÌÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜÁÇ¤òÆÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¡¢´ã°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¡¢¹³»À²½¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¤â¡¢ÌÜ¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÄã¸º¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ü4¡§Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢ÌÜÌô¤ä¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë
¡Ö¸½ºß¤Ç¤Ï´ã¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÌô¤ä¼ê½Ñ¤âÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¡¢°å»Õ¤Î½õ¸À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬Âç»ö¡ªÆü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë´ã¼À´µ¤Î¸¡ººÊýË¡
´ã²Ê¤Ç¤Î¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤ä´ã°µ¸¡ºº¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤ÎÆâÉô¤ò¾Ü¤·¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡ÖºÙ·äÅô¸²Èù¶À¡Ê¤µ¤¤¤²¤¤È¤¦¤±¤ó¤Ó¤¤ç¤¦¡Ë¸¡ºº¡×¡£
¡Ö°Å¤¯¤·¤¿¼¼Æâ¤Ç¸÷¤òÌÜ¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢´ãµå¤ÎÃæ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ÑËì¡¢Á°Ë¼¡Ê¤¼¤ó¤Ü¤¦¡Ë¡¢ÆúºÌ¡¢¿å¾½ÂÎ¡¢¾Ë»ÒÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ê¾É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Âù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ö´ãÄì¡Ê¤¬¤ó¤Æ¤¤¡Ë¸¡ºº¡×¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÌÜ¤Î¡ÈÄì¡É¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÖËì¤ä¡¢Ç¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ë¿À·Ð¤ÎÂ«¡Ê»ë¿À·ÐÆýÆ¬¡Ê¤Ë¤å¤¦¤È¤¦¡Ë¡Ë¤ä¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÌÖËì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¯¤ËÂçÀÚ¤Ê²«ÈÃÉô¡Ê¤ª¤¦¤Ï¤ó¤Ö¡Ë¡¢·ì´É¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£»ë¿À·Ð¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²«ÈÃ¤Î¹½Â¤¤ÏÀµ¾ï¤«¡¢·ì´É¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î2¤Ä¤Î¸¡ºº¤ÏÌÜ¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÖËì¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¸¡ºº¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØOCT¸¡ºº¡Ê¸÷´³¾ÄÃÇÁØ¡Ê¤Ò¤«¤ê¤«¤ó¤·¤ç¤¦¤À¤ó¤½¤¦¡Ë¸¡ºº¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ÌÖËì¤Ë¶áÀÖ³°Àþ¤ò¾È¼Í¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿¼Í¤«¤éÌÖËì¤ÎÃÇÁØ¿Þ¤òºîÀ®¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤ÊÌÖËì¤Î¾õÂÖ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À»ëÌî·çÂ»¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ°»ëÌî¡Ê¤¼¤ó¤·¤ä¡ËÎÐÆâ¾ã¡×¤È¤¤¤¦½é´üÃÊ³¬¤ÎÎÐÆâ¾ã¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¼£ÎÅ¤À¤ÈÊ¿¶Ñ6Ç¯¤Û¤É¤Ç»ëÌî°Û¾ï¤¬¤Ç¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤È¡ÖÇòÆâ¾ã¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÉÂµ¤
¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤Ï¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¸«¤ì¤ÐÇòÆâ¾ã¤È»÷¤¿¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÇòÆâ¾ã¤Ï¿å¾½ÂÎ¤¬Âù¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ï¤½¤Î¿å¾½ÂÎ¤òÄÌ¤Ã¤¿¸÷¤¬Åö¤¿¤ëÉôÊ¬¡¢ÌÖËì¤Ë¤¢¤ë»ë¿À·Ð¤Ë¾ã³²¤¬µ¯¤¤ëÉÂµ¤¤À¤È¡¢¿¿ÆéÀèÀ¸¤Ï²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¼ç¤Ê´í¸±°ø»Ò¤Ï¡Ø´ã°µ¡Ê¤¬¤ó¤¢¤Ä¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£´ãµå¤ÎÁ°ÊýÉô¡¢¿å¾½ÂÎ¤È³ÑËì¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ØË¼¿å¡Ê¤Ü¤¦¤¹¤¤¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦±ÕÂÎ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ãµåÆâ¤Î°µÎÏ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ã°µ¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤âÂ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Àµ¾ïÃÍ¤Ï10¡Á21mmHg¤ÎÈÏ°Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎË¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÁË³²¤µ¤ì¤Æ´ã°µ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë»ë¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È»ë¿À·Ð¤Î½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¸÷¤ò½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ëÌî¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Î»ëÌî·çÂ»¤Ï½é´ü¤À¤È¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÎÐÆâ¾ã¤Ï¡¢»ëÌî¤Î¼þÊÕÉô¤«¤é½ù¡¹¤Ë¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¿´Éô¤ÏÈæ³ÓÅªºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á»ëÌî¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÎÐÆâ¾ã¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢´ã²Ê¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ÏËö´ü¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÃæÅÓ¼ºÌÀ¸¶°øÂè1°Ì¡£¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¼£ÎÅ¤·¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæÅÓ¼ºÌÀ¸¶°ø1°Ì¤¬¤³¤ÎÎÐÆâ¾ã¤Ç¤¹¡£ÃæÅÓ¼ºÌÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¿Í¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÎÐÆâ¾ã¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄË¤¯¤â¤«¤æ¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤â½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ëÌî¾ã³²¤¬¿Ê¤ß¡¢»ëÌî¤Î·çÂ»¤¬Ãæ±ûÉô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤«¤é½é¤á¤Æ¡Ø¸«¤¨Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¡Ø»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤â¡©¡Ù¤È´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÐÆâ¾ã¤Ï»ë¿À·Ð¤¬¾ã³²¤ò¼õ¤±¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤Î°åÎÅ¤Ç¤Ï²óÉü¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÐÆâ¾ã¤¬Ëö´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í½¸å¤¬°¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢99¡ó¼ºÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÎÐÆâ¾ã¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ë¿À·Ð¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸º¤é¤·¡¢ÎÐÆâ¾ã¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀè¤ËÎÐÆâ¾ã¤Î´í¸±°ø»Ò¤Ï¡Ø´ã°µ¡Ù¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó7³ä¤Ï´ã°µ¤¬Àµ¾ïÃÍ¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ØÀµ¾ï´ã°µÎÐÆâ¾ã¡Ù¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤â´ã°µ¤òÂ¬Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ã°µ¤¬Àµ¾ïÃÍ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎÐÆâ¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Äê´üÅª¤Ê´ã²ÊÄÌ±¡¤ÈËèÆü¤ÎÌÜÌô¤¬½ÅÍ×
Äê´ü·ò¿Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÌÜ¤Î¸¡ºº¤Ï¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤À¤±¡£»ëÎÏ¸¡ºº¤À¤±¤Ç¤ÏÌÜ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ã²Ê¤Ç¤ÏOCT¤È¤¤¤¦ÀºÌ©µ¡³£¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÎÐÆâ¾ã¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤ËÎÐÆâ¾ã¤òÈ¯¸«¤·¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð¡¢»ëÌî·çÂ»¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë´ã²Ê¤ØÄÌ±¡¤·¡¢ËèÆüÌÜÌô¤ò¤µ¤¹¤³¤È¡ÊÅÀ´ã¡Ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÅÀ´ã¼£ÎÅ¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ÅÀ´ã¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡¢3¥«·î¤Ç3³ä¤¬Ã¦Íî¡£1Ç¯¤Ç4³ä¤¬Ã¦Íî¡£2Ç¯·Ð¤Ä¤È¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÀ´ã¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÎÐÆâ¾ã¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ´ã¤ÏËèÆü¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÜÌô¤Ï¤µ¤·¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ï¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢»ëÌî·çÂ»¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«³Ð¾É¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÎÐÆâ¾ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ÅÀ´ã¼£ÎÅ¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£