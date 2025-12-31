°Õ³°¤È´ÊÃ±¡ÖÈ¬È¨´¬¤¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡£¥´¥Ü¥¦¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òµíÆù¤Ç´¬¤¤¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¡§ÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ª¤»¤Á
²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¿·Ç¯¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¤ª¤»¤Á¡£°ì¸«¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎÁÍý¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ë´¶³Ð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÎÁÍý²È¤ÎÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤ó¤Ë¤ªÀµ·î¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¡ÖÈ¬È¨´¬¤¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ª¤»¤Á¤Î°ìÉÊ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï´ÊÃ±¡ª
»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤°ìÉÊ¡£ÍèµÒ»þ¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£¼Ñ½Á¤´¤ÈÊÝÂ¸¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ËÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥Ü¥¦¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò´¬¤¯¤À¤±¤Ç´°À®
¡üÈ¬È¨´¬¤
¡ÚºàÎÁ¡Ê8ËÜÊ¬¡Ë¡Û
¥´¥Ü¥¦¡ÊÃæÂÀ¤Î¤â¤Î¡Ë¡¡10cm¡ß4ËÜ
¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¡1ËÜ
µí¸ª¥í¡¼¥¹¤¹¤¾Æ¤ÍÑÆù¡¡8Ëç¡Ê400g¡Ë
A¡Î¤À¤·½Á2¥«¥Ã¥×¡¡¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó³ÆÂç¤µ¤¸2¡¡Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¡¡±ö¾®¤µ¤¸1¡¿3¡Ï
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸3
¤ß¤ê¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¡³ÆÂç¤µ¤¸2
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡¾¯¤·
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥´¥Ü¥¦¤ÏÈé¤´¤ÈÀö¤¤¡¢½Ä½½»ú¤Ë4ÅùÊ¬¤·¡¢¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¿»¤¹¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤âÆ±ÍÍ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤ËA¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¡¢¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤¿¡Ê1¡Ë¤Î¥´¥Ü¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ7¡¢8Ê¬¼Ñ¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤â²Ã¤¨¡¢¶ú¤¬ÄÌ¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¼Ñ¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡¡Æù¤ò1Ëç¤º¤Ä¹¤²¡¢Ã¼¤Ë¡Ê2¡Ë¤Î¥´¥Ü¥¦¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò2ËÜ¤º¤Ä»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤ËÃÖ¤¤¤Æ´¬¤¯¡£Æù¤ÎÃ¼¤ÏÊñ¤à¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é´¬¤¯¡£
¡Ê4¡Ë¡¡Ìý¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡Ê3¡Ë¤Î´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£Ìý¤¬¤¿¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÓÃæ¤Ç¾¯¤·¤¿¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¡¡²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÆù¤Î»é¤òµÛ¤¤¡¢¼ò¤È¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆºÆ¤Ó²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤À¤é¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤è¤¯¤«¤é¤á¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¡¡¼Ñ½Á¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¡¢ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤éÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¡£
¡Î1ËÜÊ¬246kcal¡Ï
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Æù¤¬¾®¤µ¤¯Éý¤äÄ¹¤µ¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½Å¤Í¤¿¤ê¤¿¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¹©É×¤·¤Æ´¬¤¯¤È¤è¤¤¡£
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×¡á200ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¡¢1¹ç¡á180ml¤Ç¤¹