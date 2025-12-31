¡ÖÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÂçÀã¤¬Ä¾·â¤·¤¿¿ÆÀÌ20¿Í¤Î¡ÈÈá»´¤ÊÇ¯±Û¤·¡É
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ä²ÈÂ²¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤¬½Å¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤¬¡¢Ëº¤ìÆñ¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡¡
¢¡¿ÆÀÌ°ìÆ±¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤¬°ìÅ¾¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¦
¡¡Æ£Àî¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬Æó½½¿ô¿Í¤â½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÆø¤ä¤«¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤È¤³¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Ï¢º¿¤·¤¿¡£
¡Ö½éÆü¤ÎÌë¤Ë¤Ï²¿¿Í¤âÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÍâÄ«¤Ï¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤Ç¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿²¼¼¤Ï¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤ê¡¢È¯Ç®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¸µµ¤¤ÊÂ¦¡É¤Ï13¿Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Â²»¤¹¤éµ¤¤ò¸¯¤¦¤Û¤É¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÂçÀã¤Ç³°¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤º¡¢¿ÈÆ°¤¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤Ç¯±Û¤·¤Ë
¡¡ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÂçÀã¤À¤Ã¤¿¡£Ìë¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìµ¤¤ËÀÑ¤â¤ê¡¢¼Ö¤â½Ð¤»¤ºÆ»Ï©¤â¿¿¤ÃÇò¡£Àã¤«¤¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Á´°÷¤¬²È¤Ë¤³¤â¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿²¼¼¤Ø¡¢¸µµ¤¤Ê13¿Í¤Ï¶¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£°Ø»Ò¤ÏÂ¤ê¤º¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ô¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬Î©¤Ä¤È¡¢Á´°÷¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÂÎÀª¤ò¤º¤é¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¼¼¤«¤é³±¤ä¤¦¤á¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áë¤ò³«¤±¤ì¤ÐÎäµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÊÄ¤á¤ì¤Ð¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂ©¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¡£´¹µ¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤Éµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç³¢Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¬¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿ôÆü¸å¡¢Àã¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÆ£Àî¤µ¤ó¤âÈ¯Ç®¤·¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÆ£Àî¤µ¤ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÌ©½¸¤·¤Æ²á¤´¤¹¡¢Ëº¤ì¤è¤¦¤Ë¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡6¿Í¤ÎËºÇ¯²ñ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È2¿Í¤À¤±¡É¤Ë
¡¡¹â¶¶Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ÎÇ¯Ëö¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼Â²È¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤é¤º¡¢¶á½ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò1½µ´ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤Îµ¢¾Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1½µ´Ö¤Î¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¤ÎÍ§¿Í6¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ëËºÇ¯²ñ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½Äê¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤éµÞÂ®¤ËÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¡ØÇ®¤¬½Ð¤¿¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ëÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£6¿ÍÃæ4¿Í¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó´Þ¤á¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÇµÞî±¤Û¤«¤ÎÍ§¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢Ã¯¤È¤âÍ½Äê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤ÎÊÑ¹¹¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¡È6¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¤Ï¤º¤ÎËºÇ¯²ñ¡É¤Ï¡È2¿Í¤À¤±¡É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¿Í¿ôÊ¬¤ÎÎÁÍý¤¬¼¡¡¹¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö2¿Í¤¸¤ãÅþÄì¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÁÍý¤ÏÎä¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢²ñÏÃ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ó¤Êµõ¤·¤¤ËºÇ¯²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤¿¤Î¤Ï²ñ·×¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¹Ô¤·¤¿Í§¿Í¤Ï²ÈÂ²»ý¤Á¤Î¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ç¡¢·çÀÊ¼ÔÊ¬¤Þ¤ÇÉéÃ´¤µ¤»¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È5¿ÍÊ¬¡É¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì½Ö¤ÇºâÉÛ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡¥Û¥Æ¥ë¤Ç·Þ¤¨¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¸µÃ¶
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹±Îã¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³½é·Ø¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÂç³¢Æü¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¹¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤ò¤ß¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍâÄ«¤Î¸µÃ¶¡£À¤´Ö¤¬¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃ¯¤È¤âÏÃ¤µ¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÈÀµ·î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤Ê¤ó¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÇÛ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤¬Éâ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤µ¤ß¤·¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤·¤¿¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
