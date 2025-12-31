¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢¹±ÎãÌß¤Ä¤»°±ºÂçÊå»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÍèÇ¯¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥º¤â»ÏÆ°¡ª¡×
À¼Í¥¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ê58¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹±Îã¤ÎÌß¤Ä¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿¹Àî¤Ï¡ÖÌß¤Ä¤¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤ÎÌß¤Ä¤¤Î¥Û¥¹¥È¤ÏÈÖÄ¹¡ª¡¡»°±ºÂçÊå¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÄ¹¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ÆÆÄ¶È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢DeNAÁ°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»°±º»á¤¬Ìß¤Ä¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥º¤â»ÏÆ°¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤¬Âô»³¤Ç¤¹¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈÖÄ¹¤Î¥ì¥¢¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¹Àî¤µ¤ó¤¬Ìß¤ò¤Ä¤¯¤í¤³¤í¤â¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¹Àî¤µ¤ó¡¢»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤Ç¥¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£