¡¡¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ï1976Ç¯¤«¤é1982Ç¯¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¡¢¹âÃÎ¸©½ÉÌÓ»Ô¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿ô¡¹¤Î¡È¹ë·æÅÁÀâ¡É¤ò»Ä¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µÌÔµí¼çË¤¤Î·ª¶¶ÌÐ»á¡ÊÆ£°æ»û»Ô¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡×·Ð±Ä¡Ë¤À¡£ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÂçÍðÆ®¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¶áÅ´½É¼Ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤É¤Î¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤¤µ¤Ä¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡È»ö·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ÜÃçº¬¡ÊÃçº¬Àµ¹³°Ìî¼ê¡Ë¤Èµù»Õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢Ãçº¬¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â²¿¤«Ãçº¬¤¬¡Ê°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡Ë¤·¤ó¤É¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²¶¤¬¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤µ¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ü¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø²¿¤À¡¢¤ªÁ°¤Ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¦¤ë¤»¤§¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¡¢¤³¤Ã¤ÁÍè¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢Ã¯¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¤µ¡¢¡Ø¤¦¤ë¤»¤§¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¥ï¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ì¤¬ÂçÍðÆ®¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅ¹¤Ë¤Ï±ìÆÍ¤Î¤¢¤ëÀÎ¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦³¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢¶áÅ´¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤â¤¤¤Æ¡¢²ÃÀª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤â¡ÊÂç³Ø¤Î¡Ë¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊÉô¡Ë¾å¤¬¤ê¤Ç¸µµ¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¿Í¿ô¤Ç¥´¥¿¥´¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£Å¹¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢²¶¤é¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¡£
¡¡Å¹¤Ï¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÃçºÛ¤â¤¢¤Ã¤Æ·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤Ë¼£¤Þ¤ê¡¢·ª¶¶»á¤é¤Ï½É¼Ë¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÏÃ¤Ë¤Ï¡ÈÂ³¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µù»Õ¤¿¤Á¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ì·ï¤À¡£¡ÖÌëÃæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç½É¼Ë¤ËÍè¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ø·ª¶¶¡¢½Ð¤»¤§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£²¶¤Ï¿²¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡²¿»ö¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤·¤â¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢·ª¶¶»á¤¬½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¡µù»Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¡¢ÊÌ¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¤Í¤§¡£Ãçº¬¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²¿¤Ç¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡£¤À¤«¤é²¶¤Î¤³¤È¤òµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢²¿¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡½ÉÌÓ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï°ìÈÕÃæ°û¤ó¤Ç½É¼Ë¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÄ«¤ÎÂÎÁà¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¡¢É¬»à¤Ë±£¤ì¤¿¡ÈÅÁÀâ¡É¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂÎÁà¤ÏÄ«¤Î8»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÊÄ«µ¢¤ê¤Ç¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¹ñÆ»¤ò¼×¤Ã¤¿Äã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤«¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ê¶áÅ´´ÆÆÄ¤Î¡ËÀ¾ËÜ¡Ê¹¬Íº¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÂÎÁà¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ï¤â¤¦¡Ê±£¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡ËÃÏ¤Ù¤¿¤Ë¿²¤¿¤è¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Î·ê¤«¤é¤½¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Í¡×¡£
¡¡À¾ËÜ´ÆÆÄ¤ÏÊ½¤Î¸å¤í¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ë·ª¶¶»á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Þ¤ÇÍè¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£²¶¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£¡Ê¹ñÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿¤Á¤ã¤ó¤Ï¡È¤³¤¤¤Ä¡¢²¿¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡£²¶¤ÏÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡È¥·¡¼¡É¤Ã¤Æ¡Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¡£·ë¶É¡¢»Ø´ø´±¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÎÁà¥¿¥¤¥à¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÈÍðÆ®·à¡É¤â¡Ä·ª¶¶»á¤ò»ß¤á¤¿¶ÄÌÚÉË¥³¡¼¥Á
¡¡·ª¶¶»á¤Î¡É°ïÏÃ¡É¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏ°Ê³°¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÈÌµÒ¤È¡ÈÍðÆ®·à¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬±«¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æµ¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î±ã²ñ¾ì¤Ç·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¶¤ÏºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1Ëç¤È¤«·Ú¤¯±©¿¥¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÊÈäÏª±ã¤Ë¡Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¡£¤½¤³¤Ç¡È»ö·ï¡É¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¤½¤ÎÊÕ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÃåÊª¤òÃå¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡£²¶¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¢¤Î¤©¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¡¢4¿Í¤ÎÃËÏ¢Ãæ¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡Øµ®ÍÍ¤¡¡ª¡Ù¤Ã¤Æ±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¿Í¤Î½÷Ë¼¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡Ø²¿¤£¡ª¤³¤é¤¡¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡°ìÈÌµÒ¤Î½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë´Ø·¸¼Ô¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¤µ¡¢¡ÊÍí¤ó¤Ç¤¤¿ÃËÀµÒ¤Ï¡Ë¼õ¤±¿È¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤ß¤ó¤ÊÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤¬³ä¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤Ï¡È²¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Øµ®ÍÍ¡ª¡¡¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÃåÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÉô²°¤Î¸¼´Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¶áÅ´¡¦¶ÄÌÚÉË¥³¡¼¥Á¤À¡£¡ÖÉô²°¤¬¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¥¯¥ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ï¤±Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃËÏ¢Ãæ¤¬¡Ø¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤ä¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¡Ø²¶¤Ï¶áÅ´¤Î·ª¶¶¤¸¤ã¤¢¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¯¥ê¡¢¤ä¤á¤È¤±¤§¡ª¡Ù¤È»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤È¤«¤Í¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤È·ª¶¶»á¤Ï»×¤¤¤À¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¶ÄÌÚ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤ÀÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íá°á¤¬¤Ï¤À¤±¤ë¤È¡Ê¸Ô´Ö¤¬¡Ë´Ý¤ß¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ø¶ÄÌÚ¤µ¤ó¡¢½Ð¤Æ¤ë¡¢½Ð¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤µ¡¢ÂÌÌÜ¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È¡¢¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤Í¡×¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¸åÆü¡¢²õ¤·¤¿¥á¥¬¥Í¤òÊÛ½þ¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²ò·è¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤Þ¤¡¡¢²¶¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Î¤¤¤¤¤È¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¤§¡×¡£ÎÉ¤·°¤·¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë