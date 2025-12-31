U23ÆüËÜÂåÉ½DFÅÚ²°¡¡Íèµ¨J3Ê¡Åç¤Ç¥«¥º¤ÈÆ±Î½¤Ë¡¡Ç¯Îðº¹¤Ë¶Ã¤¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤è¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×
¡¡U¡½23¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï30Æü¡¢U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£ÀîºêF¤ÎDFÅÚ²°Ý¥Âç¡Ê¤«¤¤¤È¡¢19¡Ë¤ÏÍèµ¨¡¢J3Ê¡Åç¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢58ºÐ¤Î¥«¥º¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤Ï40Âå¤Ç¥«¥º¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤è¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¶Ã¤¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2·î26Æü¤Ë59ºÐ¤È¤Ê¤ë¥«¥º¤ÈºÇÂç40ºÐº¹¤ÎÆ±»þÀèÈ¯¤Ë¤âÌ´¤¬ËÄ¤é¤à¡£