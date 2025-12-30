50Âå¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¡Ö15Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ä«¿©¡×¡£Ä«¤Î»ÙÅÙ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤â¥é¥¯¡§2025Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ô¥Õ¡¼¥É¡Õµ»ö2°Ì
2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯¥Õ¡¼¥ÉÉôÌç2°Ì¡Û¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÈÎ©¤Çµ×¡¹¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯2ÂæÊ¬¤Î²ÙÊª¤ò½èÊ¬¤ò¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÊª·ï¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¤â¤¿¤Ê¤¤¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÀ¸³è¡×¤¬¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤µ¤ó¡Ê¸½ºß50Âå¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø50Âå¡¢ÄÂÂß¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£ ¤â¤Î¤ò¼êÊü¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ »ä¤é¤·¤¤Æü¾ï¡Ù¤«¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄ«¿©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯4·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
15Ç¯¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ«¤´¤Ï¤ó
15Ç¯´Ö°Ê¾å¡¢Ä«¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ç¼Æ¦¤´ÈÓ¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤2¤Ä¡¢¤ª¤ß¤½½Á¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¿©¤«¤é¿È»ÙÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¡£»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÇ¼Æ¦¤ÈÍñ¤Î»Ä¤ê¸Ä¿ô¤ò¸«¤ÆÇã¤¤¤¿¤¹¤À¤±¡£Çº¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò2¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤¿¤á¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Ä«¿©¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÆüÃæ¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ÊÈ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢º£¤ÏÆ±ÎÌ¤ÎÇòÊÆ¤È¸¼ÊÆ¤Ë¡¢¤â¤ÁÇþ¤ä»¨¹òÊÆ¡¢ÂçÆ¦¤ò°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÉ¬¤º¤³¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇòÊÆ¤È¸¼ÊÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤¿¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î»Å»ö¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¿©¤Ï¥Ñ¥ó¤è¤ê¤âÊ¢¤â¤Á¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤´ÈÓ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¼Æ¦¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿Ý¤È¥¢¥Þ¥ËÌý¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥´¥ÞÌý¡Ë¤ò¾®¤µ¤¸2ÇÕ¤º¤Ä¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤äÅ´Ê¬¤ÎµÛ¼ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¡£Ç¼Æ¦¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥ËÌý¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤ëÇ¼Æ¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥´¥Þ¤ò¤´ÈÓ¤Ë¥Ñ¥é¥ê¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤¬ËÉÙ¤ÊÇß´³¤·¤ò1Î³ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤âÅ´ÈÄ¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÉáÃÊÂ¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤ß¤½½Á¤ò²¹¤á¤Æ¡¢»ä¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤¬´°À®¤Ç¤¹¡ª
ÂÎ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë½¬´·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£