いよいよ迎える年の瀬。おせちづくりを計画しなければいけないと思う一方で、品数の多さになかなか腰が上がらないという方も多いのではないでしょうか。今年は手軽につくれる飛田和緒さん直伝のレシピで、無理なくおせちづくりを楽しみませんか？ 今回は、おせちの主役級のお肉料理レシピを紹介します。

オーブンでほったらかし調理

切りそろえるので、切れ端がお楽しみ。サンドイッチやチャーハンなどにすると、あっという間になくなります。

●のし鶏

【材料（24×18cmの耐熱容器1台分）】

A［鶏モモひき肉800g 卵2個 ショウガ（みじん切り）2かけ分 タマネギ（みじん切り）20g しょうゆ、酒、みりん各大さじ1 片栗粉大さじ2］

ゴマ油 適量

いりゴマ（白・金、合わせて） 大さじ2〜3

酒、みりん 各80ml

しょうゆ 60ml



【つくり方】

（1） Aをボウルに入れる。最初はやわらかいが、弾力が出てくるまでよく練り混ぜる。

（2） 耐熱容器の内側に薄くゴマ油を塗り、（1）を入れて平らにならす。表面全体にゴマをまんべんなくふり、軽く押さえる。

（3） 180℃に予熱したオーブンで30分焼く。粗熱がとれたら冷めないうちに取り出して保存容器に入れる。

（4） 小鍋に酒とみりんを入れて火にかけ、アルコールを飛ばしたらしょうゆを加えて火を止める。

（5） （3）は食べるときに切り分け、フライパンで油なしで焼き、（4）を適量加えてよくからめる。

［1台分2147kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです