中国の李欣澤・李明達組

中国のフィギュアスケートで、15歳と9歳のペアが議論を呼んでいる。現地メディアが「体格差が大きすぎる」と報道した。

中国で行われた全国フィギュアスケート選手権。ペアのショートプログラム（SP）に李欣澤・李明達組が出場した。男子の李欣澤は黒地にスパンコールが散りばめられた衣装。女子の李明達は薄いピンクと黄色の衣装だったが、注目は2人の体格差。まるで大人と子どものようだ。

中国メディア「SOHU」は「全国フィギュアスケート選手権 体格差が大きすぎるペアに集まる注目」との見出しで報道。記事内で李欣澤／李明達ペアについて「大きな議論が巻き起こされた。2人は、男子選手の李欣澤の身長が女子選手の李明達より遥かに高く、見ていると、『この身長差でいいパフォーマンスができるのだろうか』と思わずにはいられない」とした。

中には「常識を覆すもので、多くの観客が違和感を覚え、中にはSNSで、『体形が違いすぎるとスロージャンプやスピン、あるいは男子選手の力強さと女子選手の細やかさの融合に何か影響があるのではないか』などと疑問の声をあげる人もいる」という。

しかし、演技内容については「李欣澤と李明達の体形の違いは大きいが、2人ともしっかりとした技術的基礎を持ち、互いに相手を信頼していて、ショートプログラムの演技でも、ぴたりと息が合い、流れるように展開される」と評価。客席から声援が送られたという。

中国のSNS上では様々な意見が寄せられた。「体形の違いは演技に影響を与えている」「このペアは伝統的な美学に反する」といった意見の一方で、「スポーツでは体形は絶対的な制約ではなく、大切なのは選手の努力だ」「体形はあまりにも違うが、息の合った演技はすばらしい」とポジティブな意見も見られたという。

「SOHU」はこのような意見に対し「フィギュアスケートの多様性、包括性について深く考えずにはいられない」と指摘した。「芸術とスポーツが結びついたフィギュアスケートは実は非常に包括的な分野で、伝統的に我々は選手の体形に一定の何かを求めてしまいがちだが、実際の演技では技術や表現力はどうか、互いの息が合うかどうかが最も重要なものとなる。李欣澤と李明達のペアはこうした多様性を体現するペアであると言えよう」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）