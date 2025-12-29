Ì¼¡Ê27¡Ë¤Î°äÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿Éã¡Ö¤³¤ì¤¬¿Í´Ö¤ÎÆùÂÎ¤«¡×ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ËÎ¾¿Æ¤Ï¡Ú¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï¡¡Éã¿Æ¤ÎÁÊ¤¨②¡Û
14Ç¯Á°¤Î9·î30Æü¡¢²¬»³¸©Æâ¤Çµ¯¤¤¿¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿Éã¿Æ¡Ú²èÁü①¡Û¤¬¡¢²¬»³¸©·ÙËÜÉô¤Ç¼«¿È¤Î¿É¤¤µ²±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▶¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27ºÐ¡Ë
°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï
2011Ç¯9·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¸á¸å7»þÈ¾¤Î´Ö¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ë¡¢²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27¡Ë¤Ï¡¢¸µ²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Î¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¡ÊÅö»þ29¡Ë¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½½¿ô²ó»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢°äÂÎ¤òÂçºå¤Ø±¿¤Ó¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚÃÇ¤·¤Æ¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢Àî¤Ê¤É¤Ë°ä´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢2013Ç¯2·î¡¢²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï¹ðÂ¦¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Î¹Í¤¨¤ÇÂ¨Æü¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ·î¤Ë¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¿¤á¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2017Ç¯7·î¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»ÄµÔ¤ÊÈÈ¹Ô¡×Ì¿¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤âŽ¥Ž¥Ž¥
¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ÏÁÒ¸Ë¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¸°¤ò¤«¤±¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬µ¤Àä¤¹¤ë¤°¤é¤¤²¥¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¥¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¡Ú²èÁü⑯¡Û¥í¥Ã¥«ー¤È¥í¥Ã¥«ー¤Î´Ö¤ËÌ¼¤ÏÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¼ê¾û¤òÌ¼¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¤«¤±¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÌ¼¤Ï¤³¤³¤Ç¶¯´¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ì¼¤Ï¡¢°ìÂÎ¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤â¤¦ÊòÁ³¤È¤·¤¿·Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤â»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬Ìá¤ê¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÂ¿Ê¬»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¡Øº£µ¯¤¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃý¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ìµ»ö¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¿¸ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¤³¤È¤¬À¤´Ö¤ËÃÎ¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ»à·º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¾Úµò¤Ï°ìÀÚ»Ä¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌ¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ÏÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á»ý¤Ã¤Æ¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÌ¼¤Î¶»¤ò¿ô²ó»É¤·¤¿¤È¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢Ì¼¤ÎðôÆ°Ì®¤ò¤«¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ðôÆ°Ì®¤òÀÚ¤ë¤È·ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÈï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÎÌ¤Ë·ì¤¬¿á¤½Ð¤Æ¡¢Æ·¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢»à¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ë½Ð·ì»à¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤â¸å¤Î¾ðÊó¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤Î°äÂÎ¤ò¤³¤³¡Ú²èÁü⑯¡Û¤Î°ìÈÖ±ü¤Î¥í¥Ã¥«ー¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÆþ¤ì¤Æ¡¢¥â¥Ã¥×¤È¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤Ç·ì¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÌÓÉÛ¤ËÌ¼¤Î°äÂÎ¤ò¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇÂçºå¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÌ¼¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â½õ¤±¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌµÎÏ´¶
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÉ×ÉØ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢»ä¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤Ç¹â¾¾¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡ØÌ¼¤ÏÌµ»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¡ØÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤´¤Ï¤ó¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£¿²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿²¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤ó¤ÊÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤ë»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ì¼¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â½õ¤±¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢²¬»³À¾·Ù»¡½ð¤Î¿Í¤¬¡¢°ìÆü¤Ë3ÅÙ¤¯¤é¤¤Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤êË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï²¿¤Î»ö¼Â¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢Í¶²ý»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅðÄ°¥Þ¥¤¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë²¿¤«Ï¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤´¤Ï¤ó¤È¤«¡¢Çã¤¤Êª¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ØÌ¼¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿
·Ù»¡¤¬²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ìÈÖ±ü¤Î¥í¥Ã¥«ー¤«¤é¥ë¥ß¥Îー¥ëÈ¿±þ¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¤³¤³¡Ú²èÁü⑲¡ÛÁ´ÉôÄ´¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì±þ¡¢åºÎï¤Ë·ì¤Ï¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢°ìÈÖ±ü¤Î¥í¥Ã¥«ー¤«¤é¡È¥ë¥ß¥Îー¥ëÈ¿±þ¡É¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î·ìº¯¤ÏÃ¯¤Î·ì¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë²æ¤¬²È¤ËÈô¤ó¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ÎÇ´Ëì¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢DNA´ÕÄê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¤¡£1Æü¤«2Æü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¤Î·ì¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤¦Æ°Å¾¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ì¼¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤ËÏ¢¤ì²ó¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤óÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤âŽ¥Ž¥Ž¥¡×
Ìó1½µ´Ö¸å¡¢²¬»³À¾·Ù»¡½ð¤«¤é¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÉ×ÉØ¤Ï¡Ø²¿¤«¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È´üÂÔ¤¬È¾Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÆ±¤¸»×¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤Ï¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì»¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÌ¼¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ê¤É¤Î»×¤¤¤Ï1¥ß¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÀ¸¤¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦¡ØÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ºÇ°¤ÎÃÎ¤é¤»¡¡À¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°µÇ÷´¶¡¡ÎÞ¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¥Ý¥í¤È
²¬»³À¾·Ù»¡½ð¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡´±¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÜÀþ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¤Î²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î30Æü¤Î¶âÍËÆü¤ÎÈÕ¡¢¸á¸å6»þÈ¾～¸á¸å7»þÈ¾¤Î´Ö¤Ë¡¢¸µÆ±Î½¤Î¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸ËÆâ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¤½¤Î°äÂÎ¤òÂçºå¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¶á½ê¤Ë¼Ú¤ê¤¿ÁÒ¸Ë¤Ç²òÂÎ¤·¡¢°ä´þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ºÊ¤¬¥ï¥¡ー¥Ã¤Èµã¤¶«¤ó¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤Î¤¬Ê·°Ïµ¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¾å¤«¤é¤¹¤´¤¤°µÇ÷ÎÏ¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°µÇ÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤À¤±¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½ð¤ÎÊý¤Ïµ¢¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ø½ð¤Ëµ¢¤ë¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤¦²æ¡¹¤Ë²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤ªÅú¤¨¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²È¤ÎÃæ¤Ë2¿Í¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²¿»þ´Ö¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÈÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
²ÃÆ£¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ©»Ò¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡£¤¹¤°µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµ¢¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ò3¿Í²¿¤â¸ì¤é¤º¡¢Ä«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Ì¼¤Î»Ñ¡Ö½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿»þ¤Î½Å¤µ¤è¤ê¤â·Ú¤¤¡×
¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¬»³À¾·Ù»¡½ð¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø¤¢¤¢¤½¤¦¤«¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØºÊ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÊ¤Ï¡Ø¤â¤¦¡¢¤è¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢50cm¤°¤é¤¤¤ÎÈ¯Ë¢¥¹¥Áー¥ë¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥Ó¥Ëー¥ë¤Ë°äÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ø²ó¤ê¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥Æー¥×¤Ç»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æー¥×¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤Ï¡¢¤â¤¦¥É¥¹¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¿Í´Ö¤ÎÆùÂÎ¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤¿´¶¿¨¤Ï¡¢»ä¤¬Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿»þ¤Î½Å¤µ¤è¤ê¤â·Ú¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂ©»Ò¤â¤ª¤½¤é¤¯¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯Áòµ·¤ò¤¢¤²¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤ËºØ¾ì¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¡¢¶âÍËÆü¤¬¤ªÄÌÌë¡¢ÅÚÍËÆü¤¬ËÜÁò¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖºØ¾ì¤«¤é¤Ï°äÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î´½¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÇ¤Ã¤ÆÂç¿ÍÍÑ¤Î´½¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏºÊ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï»ä¤ÏÀ¤´Ö¤Ë±£¤ì¤Æ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÁòµ·¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²Áò¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÊ¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ö¡Ø²¿¤â°¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤Ì¼¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤Ë±£¤ì¤Æ¤½¤ó¤ÊÁòµ·¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡£ºÇ¸å¤Ê¤é¡¢À¹Âç¤ËÁòµ·¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢ÀÎ¶Ð¤á¤Æ¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò¤·¤Æ¤¿»þ¤Î²ñ¼Ò¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿²ñ¼Ò¤Î2¤«½ê¤À¤±ÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¡¢Ì¼¤È¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤Î»Ò¤À¤±¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î»Ò¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìó650Ì¾¤ÎÊý¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯4¤«·î¸å¤ËºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¸¡»ö¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1ÏÃ¡ÛÌ¼¡Ê27¡Ë¤Ï¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤¿Ì¼¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿»þ¤è¤ê¤â·Ú¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡¡