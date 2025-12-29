「Perfect Pitch and Swing」代表の長坂秀樹氏推奨…“空間で残す”意識を養う落下捕球

投球や守備で求められるスキルの1つに「スナップスロー」がある。リリースの強さを出したり、流れるような守備を実現させたりするのに不可欠だ。神奈川県の野球塾「Perfect Pitch and Swing」代表の長坂秀樹さんが、投球時の指先感覚やスナップ動作を身につけるための効果的な練習法を紹介している。

まずは手に持ったボールをなるべく高い位置から放し、地面に落ちてツーバウンド目に利き手で上からキャッチして投げる。一見簡単そうに思えるが、ここには「ハンドアイ（目と手を連動させて動かす能力）のイメージの要素」が含まれている。ボールを離した瞬間からどこに落ちるか予測し、素早く準備態勢に入る必要がある。

このドリルの最も重要な点は、ボールをキャッチした位置から腕を上げるのではなく、手のひらを上に向けた状態から、リリースの際に下に向けて弾くこと。この動きによって、腕全体を振るのではなく、スナップと指先の感覚を鍛えることができる。

長坂さんは「“空間で（ボールを）残す”というのを意識づけたい」とアドバイスを送る。投球動作においてはボールの位置を動かしすぎるのではなく「トップからボールをなるべく動かさない」のがポイントだ。ボールの位置を過剰に動かすとスピードは低下してしまう。

理想的なのはトップの位置は動かさず、腕や胸郭や腰の捻りを使って投げること。このドリルを継続的に行うことで無駄な力みがなくなり、効率的な投球フォームの土台が作られる。小さな動きから始め、徐々に実戦的な動きへ発展させていくことで、スナップをきかせた速いボールを投げる投手に成長できるだろう。（First-Pitch編集部）