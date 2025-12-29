YouTubeで馴れ初めやアプローチを告白

巨人の砂川リチャード内野手と、今年結婚を発表した元HKT48の外薗葉月さんが、馴れ初めについて明かして注目を集めている。外薗さんのYouTubeチャンネルに夫婦で登場し、ファンからの質問に答える形で交際に至るまでの秘話を披露。SNSでは「本当に良い夫婦だ」「奥さん可愛すぎる」といった声が上がっている。

2人の出会いは知人の結婚式だった。動画内でファンからアプローチの方法を問われたリチャードは「僕から『ちょっと行きたいところがある』って夜景に誘いました」と照れながら告白。当時の心境について「人生1回きりだから。なんとかなるっしょって、こけたこと考えたことない。思ったことはやらないと我慢できない」と、持ち前のポジティブな姿勢で猛アタックしたことを振り返った。

外薗さんは福岡県出身の26歳で、HKT48の3期生として活躍。2022年12月にグループを卒業し、現在は「SHOOT THE MOON」で活動している。11月26日に自身のSNSで婚約を発表していたが、動画ではリチャードが「一目惚れだよね。付き合って、時間が経つにつれて、僕を支えてくれるところに惚れました」と語るなど、終始幸せいっぱいの様子を見せていた。

飾らない2人のやり取りにファンは即座に反応。「本当に良い夫婦だ」「奥さん可愛すぎる」「ええ奥さんもらったなー」「奥様可愛いし」「めっちゃ素敵な夫婦だね」といったコメントが寄せられた。冗談を言い合いながら頭を叩かれるなど、仲睦まじい新婚夫婦の姿に多くのファンが癒やされていた。（Full-Count編集部）