¿¹ÊÝJ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï²¿ÈÖ¿Íµ¤¡©¡¡¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ä¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÆ±Åù¡ÄÇÜÎ¨¤ò±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¾Ò²ð
±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSquawka¡×¤¬¥ª¥Ã¥º·Á¼°¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¸ø³«
¡¡ÍèÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSquawka¡×¤Ç¤Ï¥ª¥Ã¥º·Á¼°¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï16°Ì¥¿¥¤¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò½çÄ´¤ËÆÍÇË¤·¤ÆÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î³«ºÅ¹ñ°Ê³°¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²ó¤Î2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ê¡¢10·î¤Ë¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤òÇË¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÀ¤³¦¤Ë¤âÍ¿¤¨¤ëÃæ¤ÇÃêÁª²ñ¤Ç¤ÏÂè2¥Ý¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£48¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤¬ÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤¿¤ÏÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡Ö5.5ÇÜ¡×¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬¡Ö7.5ÇÜ¡×¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¡Ö9ÇÜ¡×¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬°ì·åÂæ¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÈÊÂ¤Ó16ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï¡Ö101ÇÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÁÈ¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ï8ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡Ö21ÇÜ¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢É¾²Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤À½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¡Ö41ÇÜ¡×¤Ç10ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬28ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö301ÇÜ¡×¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¼¡¤°¥¢¥¸¥¢Àª¤Ç¤Ï¡Ö501ÇÜ¡×¤Ç´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¤¬35ÈÖ¿Íµ¤¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤âÆ±¤¸¥ª¥Ã¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÄã¿Íµ¤¤ÏÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Î¡Ö4001ÇÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Î¥Ù¥¹¥È8¤«¤éÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥º¤Î¾å¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î2°ÌÄÌ²á¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö·êÅÞ¡×¤«¤é¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë