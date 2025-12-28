1日があっという間に過ぎるのに、「今日なにをしたか」思い出せない…そんな経験はありませんか。音声配信メディア「Voicy」でワーママライフを発信し、エッセイ集『からまる毎日のほぐし方』も上梓好評の尾石晴さんも以前はそうだったそう。会社員を辞め、現在は会社経営・大学院生・2児（中学生長男、小学生二男）の母を兼任する尾石さんに、「自分を見失わない生き方」のコツを聞きました。

職場と家を往復する日々…自分を見失いかけたとき、音声配信をスタート

5年前まで外資系企業で働きながら、育児を両立する毎日に追われていた尾石さん。毎日たくさんのことをこなしているのに、「今日はなにやった？」と聞かれたとき、パッと出てこない日々を送っていたのだとか。

【写真】著書『からまる毎日のほぐし方』

「細々したタスクはたくさんやっているはずなのに、なにもやっていない気がしていたのです」（尾石さん、以下同）

2人目のお子さんも生まれ、さらに時間がなくなると思っていた頃、知人から「自分の考えをどこかに残しておいた方がいい」とすすめられたのだとか。

「アウトプットの練習としてブログを書いてみましたが、実際は300字も書けなくて。かといって、じっくりPCやノートに向き合う時間も満足にとれませんでした。音声配信で自分の思いや考えを残すのがいいんじゃないかと、これもまた知人にすすめられて始めてみました」

音声は隙間時間に録音。とにかく続けた

ブログ執筆よりも時間がかからないとはいえ、当時はフルタイム出社が大前提。尾石さんはなんと、ランチ休憩中や帰宅後に音声を収録していたそう。

「書くと1時間くらいかかる作業も、メモをとる感覚で話すと、15分ほどで収録できるもの。当時の放送を聞いていただくとわかるのですが、15分の放送内でも細切れに編集されています」

実際に、音声の前半8分は外出先で録音し、後半7分は家で録っていたこともあったと話します。

「放送時の音質や音の反響が違っていて、『違う部屋で録っていますか？』と聞かれたことも。それくらい、隙間時間でこなしていた記憶があります。ただ、自分の考えを発信することは楽しかったし、気持ちもほぐれていく感じがあったので、隙間時間のやりくりでも、まずは続けることを大事にしました」

Voicy配信で自分の考えを整理。退職のきっかけにも

当時、第2子がまだ1〜2歳で保育園に行き始めたばかりで、自分を優先することに罪悪感を持っていた尾石さん。「忙しいから」「時間がないから」と自分をあと回しにしがちな時期に、どのような考えを発信していたのでしょうか。

「話していた内容は『3か月ほど前の自分が知っておくとラクだった』ことや、『時間や思考のゆとりをつくるために視野に入れたい』こと。過去の自分に聞かせるような形で話していました」

そんなVoicy配信は、2020年に会社を辞める大きな決断に影響しました。

「『家族のために仕事を辞めない』、『子どものためにこうする』。そういった枠組みを一度外し、考えを整理するために、音声配信はすごく役立ったと思います」

現状を変えたいなら「書く・話す」で自己理解を深める

母や妻などの役割ではなく、自分はどうしたいのか。そう考えて行動に移したいけれど、一歩を踏み出せない方も多いと思います。そんなときは、自分が毎日どんなことを考えて、なにを思って生きているのか、アウトプットするのがおすすめだといいます。

「私の場合は話すことが、好きなことや働き方、生き方を見直すきっかけになりました。話すうちに自己理解が深まり、行動せざるを得なくなった感じです。毎日アウトプットをしていると、自分がもつ問題意識やアンテナが見えてきて、だんだん内面が見えてきます。今すぐ歩み出せない方は、まだタイミングではないのかもしれません。ですから、先に自分を知ることから始めてみるとよいのではないでしょうか」

今の考えをアウトプットすることが、自分を理解し、次のステップに進むための大きな力になるかもしれません。皆さんも自分の気持ちを書き出したり、誰かに話してみる機会をつくってみてはどうでしょうか。

※ この記事は2025年4月にvoicyチャンネル「明日のわたし研究所 by ESSE」で放送した内容を再編集して記事化しています