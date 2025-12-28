巨人に移籍した松本剛は野村佑希について「能力半端ないです」

元日本ハム内野手の杉谷拳士氏が、自身のYouTubeチャンネル「熱スギヤch」で、今オフ日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛内野手と対談した。2人にとって、オフに沖縄・伊江島で自主トレを行う“仲間”でもある野村佑希内野手について、もどかしい現状を語った。

2023年に125試合で13本塁打と兆しを見せた野村だったが、2024年はわずか56試合で打率.210どまり。開幕4番に指名された今季は101試合で打率.268、8本塁打、35打点だった。

野村について松本は「能力半端ないです。一緒にトレーニングもしていますし、オフもたまに会う。重りの重さも半端ない。まんちゅー（万波）や（清宮）幸太郎もトレーニングをしていて、重いのだけが能力じゃないけど、ジェイ（野村の愛称）はすごい」とポテンシャルの高さを認める。

そして「思考、気持ちが変われば。本当に偉そうなことは言えないですけど、2人（清宮と万波）にもすぐ追いつくような。3割30発打てる選手だと僕も思いますし、正直幸太郎とかまんちゅーのほうが、成績も含めてですけど気持ち的なコントロールの仕方、周りに流されない姿は今は2人のほうが（上を）いっているかもしれない」と指摘。「野村はまだまだこれから。本当にマジで頑張れってすごく思うんです。僕も頑張らないといけないので余裕はないんですけど、贔屓目で見ちゃいますね」と25歳への期待の高さをうかがわせた。（Full-Count編集部）