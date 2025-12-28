名古屋がMF吉田温紀&MF甲田英將の復帰を発表…ともに今季は愛媛に育成型期限付き移籍
名古屋グランパスは28日、ともに愛媛FCに育成型期限付き移籍していたMF吉田温紀とMF甲田英將の復帰を発表した。
今季のJ2リーグで吉田は32試合に出場し、甲田は31試合2得点を記録していた。
両選手は両クラブから以下のようにコメントを発表している。
■MF吉田温紀
名古屋
「名古屋グランパスへ復帰することになりました。 またこのチームの一員として闘えることをとても嬉しく思います。 2025シーズンで経験したこと、学んだことを最大限に活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーします。応援よろしくお願いします。」
愛媛
「愛媛FCを応援してくださったみなさん、一年間本当にありがとうございました。愛媛FCの勝利のために全力で戦いましたが、J3降格という結果になってしまい本当に申し訳ありません。愛媛FCを離れることになりますが、ここでの経験や、いろいろな思いをこれからのサッカー人生に繋げていけるように頑張ります。本当にありがとうございました!」
■MF甲田英將
名古屋
「2026シーズン、名古屋グランパスでプレーすることに決めました。 この2年半の経験を活かし、結果を残してグランパスを勝利に導けるよう全力で頑張ります。 よろしくお願いします。」
愛媛
「愛媛FCに関わる全ての皆様、今シーズンたくさんの応援ありがとうございました。この度、名古屋グランパスに戻ることに決めました。どんな時でも背中を押してくれる皆さんの声に心を動かされましたし、本当に感謝しかありません。そんな中、選手としてチームを降格させてしまい本当に申し訳なく思います。チームを離れることになりますが、試合に出て成長した姿を見せられるよう頑張ります。一年間、本当にありがとうございました。」
