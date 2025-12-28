¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢Ä¹ÃË¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡¡¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î17ºÐ¡ÄSNSÅê¹Æ¡ÖÆ»µÙÏ¡¤µ¤ó¤È¡×
¸µºÊ¤È´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¤é¤ÎÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÆ»µÙÏ¡¤µ¤ó¤È¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»µÙÏ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¸µºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¡£º£Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSPUR¡×¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï27Æü¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ê¤«±¬¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë