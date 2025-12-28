おせちづくりと聞くと「何品もつくるのは大変そう」「とにかく時間がかかりそう」とおっくうに感じる方もいるのでは？ そんな方におすすめしたいのが、料理家・飛田和緒さん直伝のレシピ。手軽に家族みんなが喜ぶおせちが完成します。今回は、はさむだけで簡単に完成する「鯛と青菜の昆布締め」のレシピをご紹介します。

はさむだけで手間ゼロ！うま味が効いた大人な味わい

青菜はカイワレにしてもおすすめ。使った昆布は昆布巻きや、軽く水洗いしてだし用に。だしがらはつくだ煮や、牛肉と炒めてもおいしい。

【写真】短時間で仕上げたいなら、刺身を活用！

●鯛と青菜の昆布締め

【材料（つくりやすい分量）】

鯛（刺身用） 1サク（120g）

コマツナ 2株

昆布（真昆布や利尻昆布など） 20cm長さ4枚程度（約60g）

塩、ワサビ 各適量



【つくり方】

（1） コマツナはさっと塩ゆでして冷水にとり、水気を絞る。昆布はさっと水にくぐらせてペーパータオルでふく。

（2） まな板の上に昆布を置き、（1）のコマツナを同じサイズの昆布ではさみ、ラップでぴっちり包む。鯛も同様にはさむ（昆布は、刺身のサクに合わせて切るか、たりなければ切りばりして全体をおおう。コマツナは、折り曲げて昆布にはさむか、長ければ切って調整する）。冷蔵庫で丸一日寝かせる。

（3） 好みの大きさに切って器に盛り、ワサビを添える。

［全量278kcal］

【ポイント】

短時間で昆布締めにする場合は、鯛を薄切りにするか、刺身を並べてはさむとよい（2〜3時間で完成する）。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう