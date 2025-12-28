台湾で行われた入団会見で意外な指摘相次ぐ

ソフトバンクに入団が決まった最速158キロ右腕、徐若熙（シュー・ルオシー）投手。台湾球界で圧倒的な成績を残し、国際的な争奪戦を制して入団が決まったが、顔が意外な人物に似ているとの声が相次いでいる。

その人物とは、ライバル球団でもある日本ハムの田宮裕涼捕手。童顔で女性人気が高く、2024年のオールスターゲームではファン投票で選出された人気を誇る。

徐の入団が決まり、26日には台湾で城島健司CBOと入団会見が行われた様子が公開されるとSNSも注目。「モデルでも食っていけそうなイケメンだな」という声の他に「一瞬、田宮裕涼くんかと思ったわ」「ルオシーくん田宮くんそっくり」「田宮に似てる」「彫が深い田宮やな」「来年田宮と対戦してほしい」など、2人の顔がそっくりだと指摘する声が続出した。

この他に「少し谷川原に似てる気がする」「ルオシーは真顔が田宮で笑うと谷川原って感じする」「3つ子ってこと？」とチームメートの谷川原健太捕手にも似ているとの声も。3人とも同じリーグなので、来季はグラウンド上で顔を合わせる機会が見られそうだ。（Full-Count編集部）