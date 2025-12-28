¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÙTV¥¢¥Ë¥áÁ´38ÏÃ£±·î£±Æü¤è¤êÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢Âè45²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¾¯Ç¯ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¶ºî¡¦¶â¾ë½¡¹¬¡¢Ì¡²è¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿FW¤Î¹â¹»À¸300¿Í¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2022Ç¯10·î¤è¤êÂè£±´ü¡¢2024Ç¯10·î¤è¤êÂè£²´ü¤òÊüÁ÷¡£»Â¿·¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢Ç®¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2024Ç¯£´·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½é¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ18²¯¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ·èÄê¤·¤¿¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè£±´ü¡¢Âè£²´ü¤ÎÁ´38ÏÃ¤ò¡¢2026Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡£¤Ê¤ªÊüÁ÷¸å£³Æü´Ö¤ÏÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
