最短5分！キッチンの油汚れが「短時間できれいになる秘技」。プロの愛用洗剤も紹介
もうすぐやってくる年の瀬。ピカピカな住まいで気持ちよく新年を迎えたいですね。とはいえ、掃除に時間をかけられない人も多いのでは？ じつは、お湯の力を活用するだけで、キッチンの掃除がぐっとラクになるんです。今回は家事えもんこと松橋周太呂さんに、キッチンの油汚れを最速できれいにする方法を教えてもらいました。
換気扇回りの汚れ【所要時間：5分】
用意するのは以下のアイテム。
・マイクロファイバークロス
●べたついたホコリ汚れは、お湯ぶきですっきり！
レンジフードや換気扇回りの壁などには、油とホコリが混ざった汚れが付着。
「マイクロファイバークロスを湯につけて絞り、お湯ぶきすると、簡単にべたつきがとれて、すっきりしますよ」
コンロの汚れ【所要時間：5分】
用意するのは以下のアイテム。
・メラミンスポンジ
●コンロ回りの汚れは、湯をつけたメラミンスポンジが効く
油はねなどでベタつくコンロは、湯をつけたメラミンスポンジを使うと、最速で汚れを落とせます。
「軽くこするだけで、油汚れからコゲつきまで、一気にきれいになりますよ」
●＜即落ち！神アイテム＞シートタイプで広い面を効率よくきれいに
100円ショップのシートタイプのメラミンスポンジなら、キューブ形より接地面が広く、一気に掃除できる！
・メラミンスポンジ（落ち落ちV、シートタイプ）25枚入 ￥110（DAISO）
余力があればここもきれいに！シンク＆蛇口のくもり
用意するのは以下のアイテム。
・多目的クレンザー
・ゴム手袋
●多目的クレンザーとゴム手袋を組み合わせて、ピカピカに！
多目的クレンザーをゴム手袋につけてシンクをみがけば、くもりがとれてピカピカに！
「そのまま蛇口回りもみがきましょう」。
水で流したあと、水気をふき取れば完璧です。
●同時に魚焼きグリルもきれいにできる
シンク掃除のついでに、多目的クレンザー＋ゴム手袋で魚焼きグリルを洗うのも◎。
「コゲつきなども簡単に取れますよ」
【ポイント】ゴム手袋は少し高めのものだとコスパ＆タイパが抜群！
200〜300円台のものだと厚みがあり、つけ心地もいいのでおすすめ。「長く使うことを考えて、少し高めのものを選んで」
スピード掃除をかなえる洗剤4つ
家事えもんさん愛用の、スピード掃除に欠かせないお掃除アイテムを4つ紹介します。これさえあれば、家中ピカピカに！
●多目的クレンザー
研磨剤入りで、コゲや水アカ、サビなども落とせます。100円ショップで購入可。鏡やシンクの掃除に便利です。
●酸素系漂白剤
酸素の発泡パワーで、油汚れを落としたり、漂白・除菌効果も。60℃の湯に溶かし、つけおきすると効果的。
●塩素系漂白剤
除菌・漂白作用が強く、浴室のカビ落としなどに効果を発揮。作用が強いので、必ず使用上の注意を守って。
●中性洗剤
食器洗い用の中性洗剤を水で薄めれば、キッチンだけでなく、窓やトイレの掃除にもマルチに活用できます。
※ 塩素系漂白剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤は、酸性のものと混ざると有毒ガスが発生します。クエン酸や酢などの酸性のものと混ぜるのはもちろん、酸性洗剤の直後に使うのも避けて。また、特集で紹介している洗剤や掃除グッズのなかには、建材や設備備品によっては使用できないものもあります。各種取扱説明書、もしくは洗剤・掃除グッズの注意書きを確認し、使用すること。各種洗剤を使用する場合はゴム手袋を着用して、塩素系漂白剤を使用する際は手や目を保護し、十分に換気してください。