キケ・ヘルナンデスらの“神行動”が「真のチャンピオンである理由」

ドジャースからFAとなっているキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手ら3選手が、クリスマスに子どもたちへサプライズを行った。25日（日本時間26日）、カード会社「Topps」が公式SNSに公開。ヘルナンデスは青色に染まったサンタクロースに変身し、子どもたちを楽しませていた。

ブルーのサンタコスプレで登場したヘルナンデスは「今年起きた（森林）火災で影響を受けた家族に少しばかり喜びを届けよう。ウィル（・クライン）エルフとジャック（・ドレイヤー）エルフを連れてきた。私たちは、大のドジャースファンの家族を訪問する。彼らは大のコレクターでもある」と説明。ドジャースのウィル・クライン、ジャック・ドレイヤー両投手とともに、ドジャースファンの家庭を訪問していた。

その様子を米大手ベースボールカード会社「Topps」が公式インスタグラムで公開すると「伝説だ」「キケは最高！」「君たちは最高だ」「キケがうちにも来てほしい」「キケは庶民の味方だ」など喜びの声が上がっていた。

さらには「キケはいつも全力で喜びを与えようとしている」「全力で彼の引き止めを！」「キケが生涯ドジャース戦士である理由」「これはアメージングだ！」「彼らが真のチャンピオンである理由」などの反応も見られ、3選手の“神行動”が称賛されていた。（Full-Count編集部）