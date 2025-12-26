　キンタロー。

　ものまね芸人キンタロー。が２５日、ＳＮＳを更新。Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥの大森元貴の顔まねが、Ｘ、インスタグラムを合わせ、８００件近いコメントが殺到する反響を呼んでいる。

　キンタロー。は、２４日に日本テレビ系で放送されたミセスの特番「Ｈａｐｐｙ　ＭＵＳＩＣアワー！！！」のものまねコーナーに登場。大森からドッスン、イルミネーションドッスン、最後はねぷた祭りというリレーものまねを披露し、大森自身も「ギャハハ！」と大爆笑していた。

　キンタロー。は放送後、改めて顔マネの写真をアップ。「新ネタＭｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥの大森さん　＃ｈａｐｐｙｍｕｓｉｃアワー　ありがとうございました　お願いクリスマスだから叩かないでね　大丈夫！」と投稿していた。

　コメント欄には「新しい大森元貴の自撮りかと思った。めちゃくちゃ似てる」「めっちゃ笑わせて頂きました」「ファンですｗｗｗ　似てる　怒ったりはしません　これはこれ　楽しませてくれてありがとう！」「悔しいけど似てます　ありがとうございました！」など反響を呼んでいた。