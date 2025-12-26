ものまね芸人のキンタロー。が２５日、ＳＮＳを更新。Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森元貴の顔まねが、Ｘ、インスタグラムを合わせ、８００件近いコメントが殺到する反響を呼んでいる。

キンタロー。は、２４日に日本テレビ系で放送されたミセスの特番「Ｈａｐｐｙ ＭＵＳＩＣアワー！！！」のものまねコーナーに登場。大森からドッスン、イルミネーションドッスン、最後はねぷた祭りというリレーものまねを披露し、大森自身も「ギャハハ！」と大爆笑していた。

キンタロー。は放送後、改めて顔マネの写真をアップ。「新ネタＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森さん ＃ｈａｐｐｙｍｕｓｉｃアワー ありがとうございました お願いクリスマスだから叩かないでね 大丈夫！」と投稿していた。

コメント欄には「新しい大森元貴の自撮りかと思った。めちゃくちゃ似てる」「めっちゃ笑わせて頂きました」「ファンですｗｗｗ 似てる 怒ったりはしません これはこれ 楽しませてくれてありがとう！」「悔しいけど似てます ありがとうございました！」など反響を呼んでいた。