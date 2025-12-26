エンゼルスレポーターが投稿

ロサンゼルスの放送局「ファンデュエル・スポーツ」でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんが24日（日本時間25日）までに自身のインスタグラムを更新。2025年を写真で振り返った。鮮やかなブルーの衣装で大谷翔平投手と再会した場面も含まれており、ファンからは「可愛い!!」「とても美しいわ」といった声も寄せられている。

エリカさんは2022年からエンゼルスのレポーターを務め、大谷の取材で日本人にも馴染みある人物。今季は8月にエンゼルスタジアムで行われたエンゼルス-ドジャースの試合前練習時に大谷と再会。ハグを交わし、2ショットも撮影していた。

エリカさんは年末となり、「2025年のいくつかのアーカイブ」として、印象的な写真を公開。プライベートでの旅行の写真や、400号を放ったマイク・トラウト外野手との写真やザック・ネト内野手との2ショットなどに加え、“相手選手”としては唯一、大谷が登場していた。

投稿には「試合が待ちきれない」「可愛い!!」「とても美しいわ」なとど、ファンやレポーター仲間からコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）