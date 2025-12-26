「考えが浅い人」と「そうでない人」の決定的な差とは？

あなたは、どんな人だと思われたくないですか？

あなたは他人にどんな人と言われたいだろうか？

そして、「こういう人だとは思われたくない」と感じるだろうか？

「頭が悪い」と思われるのを、極端に恐れている

突然だが、私は言われたくない言葉がある。

「考えが浅い」だ。

言語化というワードをよく耳にするからこそ、誰かに「頭が悪い」と思われることを恐れている。

あなたの周りに、「あの人って賢いな」と思い浮かべる人はいないだろうか？

そして、彼らの共通点とはなんなのだろうか。

「事件」を放っておく

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

「なんでも知っている」ということへの信仰が、最近は特に強い。

なんでもすぐに確認すべき。すぐに思考して、すぐにアウトプットすべき……。

思考の質を見分けるのに重要なのは、情報量の多さではない。

「いま知る必要があること」と「立ち止まって考えるべきこと」を選び取れるかどうかだ。そこに、分かれ道がある。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）