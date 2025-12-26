「考えが浅い人」と「そうでない人」の決定的な差
あなたは、どんな人だと思われたくないですか？
あなたは他人にどんな人と言われたいだろうか？
そして、「こういう人だとは思われたくない」と感じるだろうか？
「頭が悪い」と思われるのを、極端に恐れている
突然だが、私は言われたくない言葉がある。
「考えが浅い」だ。
言語化というワードをよく耳にするからこそ、誰かに「頭が悪い」と思われることを恐れている。
あなたの周りに、「あの人って賢いな」と思い浮かべる人はいないだろうか？
そして、彼らの共通点とはなんなのだろうか。
「事件」を放っておく
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。
そもそもニュース速報という考え自体が、「世界中で起こっていることをいますぐ知るべきだ」という、強力な神話のうえに成り立っている。賢明な人や責任ある人、大人はニュースを見るものと決まっている。そうだろう？
僕らもあなたに伝えたい緊急ニュースがある――「ニュースを毎日見る必要はない」。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
「なんでも知っている」ということへの信仰が、最近は特に強い。
なんでもすぐに確認すべき。すぐに思考して、すぐにアウトプットすべき……。
思考の質を見分けるのに重要なのは、情報量の多さではない。
「いま知る必要があること」と「立ち止まって考えるべきこと」を選び取れるかどうかだ。そこに、分かれ道がある。
