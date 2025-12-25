便利グッズの情報に詳しい暮らしの達人、ESSEフレンズエディター4名が2025年に「買ってよかった」と太鼓判のベストバイアイテムをピックアップ。無印良品のアイデアが光る折りたたみ傘＆軽量カードケースのほか、薄くて冷えない靴下、スマートウォッチも登場。魅力や活用テクを詳しく紹介します。

1：薄さとポカポカを両立！通勤にも使える靴下

厚手のモコモコ靴下は温かく感じるものの、履くと靴がきつくなることに悩んでいたsakuraさん（40代）。そんなときに出合ったのが、「足冷え女子の靴下 ハイソックス 超薄手（税込500円）」です。

【写真】軽い！無印良品の超便利カードケース

「薄手という文字を見て試しに買ってみたところ、驚くほど薄いのに、しっかりポカポカ！」（sakuraさん、以下同）

最大のポイントは薄さと温かさを両立している点。靴のサイズ感を損なわずに寒さも防げるため、ブーツやスニーカーなど、シーンを選ばずに使えます。靴が履きやすく通勤にも最適で、普段使いやお出かけにも大活躍しているのだとか。

「あまりに履き心地がよかったので、オフィスで冷えに悩む友人にもプレゼントしました」

2：伸ばしたままたためる、無印良品の折りたたみ傘

どんな天気でも傘は折りたたみ派だと話すおがわりさん（40代）。昨今の猛暑で日傘を使うことが増え、無印良品の「晴雨兼用 2通りにたためる 折りたたみ傘（税込2990円）」を買ったそう。

「もともと家にある傘は重さと簡単にたためないところが気になっていて、ストレスの少ないものを探していました。そんなとき、軽くて伸ばしたままでもたためるこちらを見つけました」（おがわりさん、以下同）

とくに屋外と屋内の出入りが多く、開閉を繰り返すときに重宝しているのだとか。銀行やコンビニに立ち寄ることが多い通勤時や街歩きが中心の旅行で役立ち、2025年の関西万博でも大活躍したといいます。

「これまでのものは、たたむときに布部分を整えることがおっくうでしたが、この傘は伸ばしたままの状態で、長い傘のようにさっとたためます」（おがわりさん、以下同）

●スナップボタンが両面式

留め具部分のスナップボタンが両面式で、左右どちらに巻いてもよいのも好印象。向きが間違っていても巻き直す必要がありません。

「たたむのに時間がかかることも、雨の日に使って手がビショビショに濡れることも少なくなりました」

3：無印良品のポケットにサッと入るカードケース

整理収納アドバイザー・中島陽子さん（30代）のベストバイアイテムは、無印良品の「ポリエステルカードケース（税込690円）」。もともと三つ折り財布を2つ持ち歩いていましたが、重さと収支管理の大変さを感じてキャッシュレス決済にきり替えたそう。

「別ブランドのカードケース生活がすっかり板についてきたため、より軽く出し入れのラクなカードケースにしようと思い、この商品を使うようになりました」（中島さん、以下同）

ケースの中には家庭用のクレジットカードと個人用のデビットカードを入れており、このカードケースだけで外出しやすいのも便利。近所のコンビニへ行くときや散歩にも身軽に持ち出せるそうです。

「とても薄くて生地もやわらかいので、カバンや服の小さいポケットにもすっぽりと入ります」

●カギやカード類を入れても総重量は56g

中が二重構造で、メッシュ側はリングつき。カギもつけられます。カード4枚、コイン、カギを入れて重さを計測したら、総重量はなんと56gだったそう。

「今の自分にとっての財布の最適解なので、ずっと使い続けたいです」

4：心電図も測れるスマートウォッチ

もともとウェアラブルデバイスを探していた堀中里香さん（50代）が選んだのは、ファーウェイの「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro／Blue（税込33800円）」。

ある日動悸の症状が出て病院に行ったところ、動悸の原因を知るにはそのときの心電図を見る必要があると言われ、最終的にスマートウォッチにたどり着いたのだとか。

「日本のプログラム医療機器として承認されたメーカーは少なく、アンドロイドユーザーなので必然的にこのアイテムを選ぶことになりました」（堀中さん、以下同）

心電図は週に2回測定しているそうですが、普段は予定の管理や着信、割り込みの用事の確認などにも重宝しているといいます。

「実際に使ってみたらスマートフォンよりダイレクトに操作できるところがよいなと思っています」

●座りすぎ防止コールなどの便利な機能も！

座りすぎ防止コールや歩数確認などをしてくれるほか、メールやSNSをちらりと見て確認できるのもありがたいポイント。

「あくまで健康面の自己管理には十分だと思っています。今のところ問題のある心拍の波形も出ていないので、安心できて助かっています」

年末年始の外出機会が増える季節。快適さや健康管理を支える便利グッズを試してみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください