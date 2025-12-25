パパさんは帰宅後に玄関に隠れてみたのですが、大型犬が一瞬で見つけてしまって…？かくれんぼ終了の瞬間とその後の熱烈歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万1000回再生を突破。「すごい」「さすがだね」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

帰宅したパパが隠れてみたら…

Instagramアカウント「leo_leo0327」には、ホワイトシェパードの「れお」君とご家族の日常が投稿されています。この日、ママさんとパパさんは一緒に帰宅したのですが、パパさんだけ玄関の収納スペースに隠れてみることに。

ママさんが部屋のドアを開けたら、「おかえり」とお出迎えしてくれるれお君。そのまま「パパはどこ？チェックするね」とばかりに玄関に向かい、「ここ怪しい！」と収納スペースの様子をうかがい始めたそう。扉が閉まっていて中は全く見えないのですが、パパさんの匂いや気配がするのでしょうか…？

あっという間に発見！

そしてれお君は扉の下の隙間にお顔を突っ込んで中を覗き込み、あっという間にパパさんを発見！シェパードは賢くて嗅覚が優れているため、元々かくれんぼの鬼役は得意なのかもしれませんが、これほど早く見つけられたのはパパさんのことが大好きだからこそではないでしょうか。愛を感じてほっこりしますね。

さっそく甘えん坊全開

パパさんを見つけた後は、「早く出てきて～」とソワソワしながら待っていたというれお君。そしてパパさんが扉を開けて登場すると、しっぽを振りながらお耳をペタッと倒して「おかえり」と熱烈歓迎！

れお君はさっそくそばに行って「ナデナデして」と甘え、パパさんが撫でてあげると幸せそうなお顔を見せてくれたとか。その甘えん坊で可愛い姿に、パパさんもデレデレになってしまったことでしょう。

この投稿には「一瞬で見つけちゃいましたね！」「パパ大好きだもんね」「パパみっけ！と自慢げなお顔がかわいい」といったコメントが寄せられ、れお君とパパさんのかくれんぼは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

