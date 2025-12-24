µåÂ®¤äÀ©µå¤¬¸þ¾å¤·¤Ê¤¤Íî¤È¤··ê¡¡¼´Â¤Ø¤Î¡È¸í²ò¡É¤Ë·Ù¾â¡ÄÊÂ¿Ê±¿Æ°¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï
¼´Â¤ËÂÎ½Å¤ò»Ä¤·²á¤®¤Ê¤¤Åê¤²Êý¡Ä¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ëÆ°¤¤Ë¥Ò¥ó¥È
¡¡µåÂ®¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤Ï¡¢¼´Â¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ìîµå½Î¡ÖMac¡Çstrainerroom¡×ÂåÉ½¤Î¹âÅçÀ¿¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢Ìîµå°éÀ®µ»½Ñ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTURNINGPOINT¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅê¤²Êý²þÁ±4DAYS¡×¤Ë½Ð±é¡£¼´Â¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ëÅê¤²Êý¤Ë²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡12·î¤ÎËè½µ·îÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅê¤²Êý²þÁ±4DAYS¡×¤Ï22Æü¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¹âÅç¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äMLB¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¼«¿È¤ÎÌîµå½Î¤Ç¾®³ØÀ¸¤«¤é¥×¥í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ä½ÅÍ×À¤ò¼ç¤Ë²òÀâ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼´Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ëÆ°¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¸í²ò¡É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö±¦Åê¤²¤Î¾ì¹ç¡¢¼´Â¤È¤Ê¤ë±¦Â¤ÏÃÏÌÌ¤ò¶¯¤¯Æ§¤à¤¿¤á¤Îº¸Â¤ÎÆ°¤¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢±¦Â¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¤²Êý¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦Â¤ËÂÎ½Å¤¬»Ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º¸Â¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»þ¡¢½½Ê¬¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅêµå¤¬¾å¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÂ¿Ê±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢¼´Â¤È¤Ê¤ë±¦Â°ìËÜ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤éº¸Â¤òÃÏÌÌ¤Ë¶¯¤¯¤Ä¤±¤Æ¹üÈ×¤òÂ®¤¯²ó¤¹Æ°¤¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£±¦¤Î¹üÈ×¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æº¸¤Î¹üÈ×¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢²¼È¾¿È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÎÏ¤¬¾åÈ¾¿È¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È¿¶¤é¤ì¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤â¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢µåÂ®°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÂÇ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍýÁÛÅª¤ÊÊÂ¿Ê±¿Æ°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÅç¤µ¤ó¤¬Îã¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ëÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£±¦Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯½³¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º¸Â¤ò¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼´Â¤Î±¦Â¤ËÂÎ½Å¤ò»Ä¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ìîµå½Î¡ÖPerfectPitchandSwing¡×ÂåÉ½¤ÎÄ¹ºä½¨¼ù¤µ¤ó¤â¹âÅç¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ËÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö±¦Â¤¬¼´Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº¸Â¤ò¾å¤²¤Æ±¦Â°ìËÜ¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÊÂ¿Ê±¿Æ°¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÊÂ¿Ê±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ÆÃÏÌÌ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éº¸Â¤¬¼´Â¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¼´Â¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ô´ØÀá¤Ï¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â¸Ô´ØÀá¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤ò¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¼È¾¿È¤Ç¥í¥¹¤¹¤ì¤Ð¾åÈ¾¿È¤äÏÓ¤ËÅÁ¤ï¤ëÎÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹âÅç¤µ¤ó¤â¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤äÀµ¤·¤¤Æ°¤«¤·Êý¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¾å¤ÇÍ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºä¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¡Ö¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï²óÀû±¿Æ°¤¬¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÆ°°è¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¤Áª¼ê¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ÚÆù¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤À¤±¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¡£¡Ê´Ö½ß / Jun Aida¡Ë