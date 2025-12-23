くら寿司は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第3弾を12月26日より開催する。

くら寿司では、11月28日よりTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、12月26日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第3弾の景品「アクリルスタンド」がメディア向けにお披露目された。

また、12月26日からはウニ、寒ブリ、黒毛和牛といった豪華食材を使用したメニューが提供される「年末年始」フェアも開催。一足早く撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾

開催期間：12月26日～ ※なくなり次第終了

景品：アクリルスタンド（全4種） ※合計で先着30万名限定

期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」に登場するキャラクターたちがデザインされたグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は12月26日よりスタートする第3弾の景品「アクリルスタンド」がお披露目された。

第3弾の景品「アクリルスタンド」は、緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、麗日お茶子の全4種。本体と台座の2つのパーツを台紙から取り外して組み立てると、自立させることができる。

手のひらサイズながら、作中の立ち絵がそのまま再現されており、存在感も抜群。4つ合わせてディスプレイしたくなるコレクション性の高さも魅力だ。

景品は全店舗で合計先着30万名限定と数に限りがあり、なくなり次第終了となってしまう。第1弾、第2弾共にかなり人気だったとのことなので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをおすすめする。

【アクリルスタンド 全4種】

緑谷出久

麗日お茶子

爆豪勝己

轟焦凍

組み立ては簡単。台座のくぼみにグッとはめ込むだけ

全部で4種。台紙はキャラクターのイメージカラーとなっていてかっこいい。このまま飾るのもアリだ

年末年始フェア

開催期間：12月26日～

※一部メニューは提供期間が異なる

くら寿司ではTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は、ウニ、カニ、寒ブリ、黒毛和牛、かずのこといった豪華食材が大集結する「年末年始」フェアが期間・数量限定で開催される。

メニューには「国産うに（一貫）」、「黒毛和牛にぎり（一貫）」、「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」、「【増毛産】ぼたん海老（一貫）」などが登場。ほかにも、肌寒くなってきたこの時期にぴったりな「トリュフクリーム茶碗蒸し」といった特別なサイドメニューも用意される

「年末年始」フェアのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【「年末年始」フェアメニュー（一部）】

国産うに（一貫） 価格：400円 販売期間：12月26日～2026年1月4日

たらばがに 価格：420円 販売期間：12月26日～2026年1月4日

ゆず寒ぶり 価格：300円 販売期間：12月26日～無くなり次第終了

黒毛和牛にぎり（一貫） 価格：380円 販売期間：12月26日～2026年1月4日

かずのこ 価格：300円 販売期間：12月26日～2026年1月4日 ※数量限定

【浜名湖産】特上うなぎ（一貫） 価格：390円 販売期間：12月28日～無くなり次第終了

【増毛産】ぼたん海老（一貫） 価格：390円 販売期間：2026年1月1日～無くなり次第終了

北海道サーモン 価格：300円 販売期間：12月26日～2026年1月4日

天然生車えび 価格：390円 販売期間：12月28日～無くなり次第終了

特選やりいか 価格：115円 販売期間：12月28日～無くなり次第終了

超熟成 まふぐ（一貫） 価格：150円 販売期間：12月28日～無くなり次第終了

トリュフクリーム茶碗蒸し 価格：430円 販売期間：12月26日～無くなり次第終了

