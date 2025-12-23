なぜDeNAが欲しがったのか？

阪神のジョン・デュプランティエ（31）の行く先は、当初から指摘されていたソフトバンクではなく、同一リーグの横浜DeNAベイスターズのようだ。この急転劇に加え、球団史上初のリーグ2連覇を目指す阪神が、優良助っ人投手を引き止められなかった背景には「最新鋭のデータ解析システム」も影響していた。

【写真】2026年もこの光景が見られるのか？ 人差し指を高くつき上げ、見事な体幹を誇る藤川監督

「デュプランティエのDeNA入りが濃厚、とする第一報が飛び込んできたのは、12月16日午後でした。阪神サイドも驚いていましたが、それまで移籍先として囁かれていたソフトバンクに奪われるのは、日本シリーズで苦杯をなめた阪神にとっては屈辱でした。でも、『パ・リーグに行くなら』という、せめてもの救いがありました」（在阪メディア関係者）

たしかに、同一リーグのDeNA入りとなれば、話は違ってくる。今季、阪神は2位・DeNAに13ゲーム差をつけ、対戦成績でも14勝8敗3分けと勝ち越している。しかし、阪神はDeNAに“苦手意識”も持っていた。それは「球団別の打撃成績表」を見れば分かる通り、今季の阪神打線の対DeNA戦のチーム打率は2割1分4厘で、セ・リーグ5球団のなかではもっとも低い成績に終わっている。

優良助っ人投手

「特に苦手にしていたのが、防御率リーグ2位のケイ（30）です。ケイの阪神戦での防御率は0.85。勝敗は1勝2敗でも、阪神戦でのQS達成率は100%でした」（前出・同）

さらにエース・東克樹（30）はもちろん、シーズン後半から投げてきた新人の竹田祐（26）に対しても、「来季はヤバそう」との声が上がっている。来季、藤浪晋太郎（31）、デュプランティエの“元阪神コンビ”が続けて先発登板――などということになれば、阪神ベンチもざわつくことだろう。

「当然、阪神もデュプランティエにはシーズン中から残留のオファーを出していました。彼も居心地の良さを口にし、捕手の坂本誠志郎（32）の配球を絶賛するなど、阪神に好印象を抱いてくれていた。でも、そこから先へ話が進まなかったようなのです」（チーム関係者）

残留交渉の話が進まなかった理由――それを象徴する事態が見られたのは、「DeNA入り濃厚」の一報が出る3日前の13日だった。同日は、デュプランティエの「ソフトバンク移籍が決定的」と報じられた日でもある。

「ソフトバンク行きの情報を最初に発したのは、地元福岡のメディアです。それに対し、阪神のお膝元である関西で出た報道は、阪神のリーグ優勝旅行について『デュプランティエの参加がわかった』とする内容で、阪神球団社長の粟井一夫氏の『旅行先のハワイでは残留交渉をしない』という発言もありました。楽しい旅行先でビジネスの話はしない、公私の線引きはする、というニュアンスでした」（前出・在阪メディア関係者）

一般的な感覚では「辞める会社の慰安旅行」には参加しない。しかし、前出のチーム関係者によれば、25年シーズンを通し、「ある一定の基準を満たしていれば例外なく参加する権利がある」とのことで、阪神フロントも残留交渉が難航するデュプランティエにも分け隔てなく、「参加の権利」があることを伝えたそうだ。

とはいえ、「ハワイ旅行参加」の連絡に、阪神フロントも残留の可能性を感じたのではないだろうか。その件について、米球界側からはこんな声も聞かれた。「またやったか…」である。

デュプランティエが高評価される理由

「24年12月、メジャーリーグ昇格のチャンスを探していたデュプランティエは、25年のブルワーズのスプリングキャンプに招待選手として参加することが決まっていたんです。招待選手といっても当時のブルワーズは先発陣がガタガタで、30試合に先発したフランキー・モンタス（32）も抜け、開幕ロースター入りの高い可能性を秘めていました。でも、ブルワーズと契約した約1ヵ月後の25年1月、それを破棄してNPBのタイガースと契約してしまったんです」（米国人ライター）

ドタキャン、直前での契約変更という“前歴”はあったことになる。

それでも、デュプランティエが評価される理由だが、それは寸前のところで契約を逃がしたソフトバンクが“明確”にしていた。

「日本シリーズ第2戦、ソフトバンク打線は阪神先発のデュプランティエを2回途中7失点でKOしています」（スポーツ紙記者）

そのノックアウト劇に、好投手たる理由が隠されていた。ソフトバンクには最新鋭の打撃マシンがある。バーチャル画面で対戦投手の映像が映し出されているだけではなく、そのボールの回転数、変化球軌道などを忠実に再現できる打撃マシンだ。それも、投手ごとに、12球団全ての投手の持ち球を再現できるという。

「データ入力は必要です。ソフトバンクのアナリストたちが今季のセパ交流戦に備え、デュプランティエのデータも入力しておいたんですが、まず、イニング数を重ねても直球の平均球速が落ちないこと、独特の軌道を描くカットボール、ホップ量を保ったまま曲がるスライダーなどを見て、『なんて凄い投手なんだ』と驚いていました」（チーム関係者）

セパ交流戦での対戦は実現しなかったが、最新鋭マシンへのデータ入力がデュプランティエの獲得交渉にも繋がっていった。また、この最新鋭の打撃マシンについてさらに聞いてみると、阪神も来季からの導入を決定したそうだ。メジャーリーグではほぼ全球団が所有しており、大谷翔平（31）もご愛用とのこと。

「日本でこのマシンを所有しているのは、ソフトバンクと巨人だけです。阪神は『1台3年1億円』でリース契約したそうです。甲子園球場と二軍本拠地の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎に1台ずつが置かれます」（前出・在阪メディア）

今後、NPBの他球団にもこの打撃マシンが普及すれば、データ入力作業の過程で対戦投手の力量が見極められ、獲得の判断材料にも使われるかもしれない。だが、デュプランティエの喪失は変わらない。

3億超の外国人選手は獲らない？

「阪神は台湾・味全ドラゴンズの好右腕、シュー・ルオシー（25）の獲得にも乗り出したものの、ソフトバンク入りが決まりました。マネーゲームになり、阪神は途中でリタイアしたと聞いています。デュプランティエには年俸5億円強の交渉がソフトバンク、DeNAとされていたようです」（前出・同）

阪神が正遊撃手候補として獲得した前パイレーツのキャム・ディベイニー（28）の推定年俸は90万ドル（約1億4000万円）だ。それに対し、デュプランティエを奪い掛けたソフトバンクはオスナ、モイネロの両外国人投手に10億円（推定）の年俸を払っている。

「まだ契約更改は終了していませんが、今オフ、阪神には17人の億超え選手が出るでしょう。でも、チームトップは5年総額25億円で残留した近本光司（31）で、2位はチーム功労者でもある大山悠輔（31）の3億4000万円（推定）です。大山が3億円台なのでそれを超えるような外国人選手が出現するのは芳しくないとの見解です」（前出・同）

デュプランティエの背後にソフトバンクの影がチラついていた時点で、阪神は残留を諦めていたのかもしれない。今オフ、才木浩人（27）のポスティングシステムによる米球界挑戦が認められなかった理由のひとつに、デュプランティエの喪失もあったという。

デイリー新潮編集部