夕食の準備時にイカをさばいていたら、赤い魚がそのままの姿で丸ごと出てきた――そんな家庭でのエピソードがXに投稿され、驚きの声が広がっています。投稿したのは、3児の母であるモチコさん（@mochicco69）。イカの筒の部分のから魚が“ほぼ原形のまま”現れた様子が話題となり、多くの人が「どういう状態だったの？」と注目しました。



【写真】イカをさばいていると…ギョギョ！

「このイカは、横浜市内のスーパーマーケットで買ったものです。夕飯の炒め物に使用しようと思って私がさばいていました」と、モチコさんは夕食の準備時を振り返ります。モチコさんの家庭ではイカをよく調理していたそうですが、この日はいつもと違う手応えがあったそう。筒の内側に手を入れて内臓を取り出そうとした際、硬いものに触れたといいます。



「内側に手を突っ込んで内臓を引っ張り出そうとしていたら、硬いものがあり『何だろう？』と思って筒を切り開いたら魚が出てきてビックリしました」



その瞬間、隣で皿洗いをしていた娘さん、近くで様子を見ていた双子の息子さんも驚き、「4人で『わー！』と叫んで大騒ぎでした。驚きと笑いが混じっていました」と、台所が一気ににぎやかな空気に包まれたと話します。最初、影が見えた時点では別のものを想像したというモチコさん。



「はじめは『イカの卵かな？』と思ったんです。そのあと魚が出てきたので、『イカが食べていた魚が出てきたんだ！』と思いました」



イカの筒に収まっていた魚は、10〜15cmほどの大きさ。なにより、ほとんど原形のまま丸ごと形が残っていたことに、家族全員が驚いたといいます。



こうして、驚いた感想と共にイカから魚が出てきた様子の写真を投稿すると、魚の種類について多くのコメントが寄せられたそう。



「同じように『イカから同じような魚が出てきた！』という方も何人かいました。皆さんが魚の種類を推察してくれたのも面白かったです。自分では調べていないのですが、コメントではアカメバル、アカカサゴ、キンメダイ、ノドグロ…などいろいろ言われました」



さらに専門的な見解として、「イカが食べたのではなく、水揚げ時に筒へ入り込んだ可能性が高い」と説明する声も届いたそうです。



モチコさんに発見後の魚はどうしたのか尋ねると、「イカは予定通り美味しくいただきました。魚はちょっと得体が知れなかったので内臓と一緒に処分しました…」とのことでした。